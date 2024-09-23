Схвалюють реформу старшої школи, але не 12-річне навчання: що показало соцопитування батьків

Батьки в цілому підтримують реформу старшої профільної школи, зокрема профільне навчання у старших класах та вільний вибір предметів.

Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології та Міністерства освіти і науки, яке проводили у квітні-травні 2024 року, а презентували 23 вересня.

Абсолютна більшість батьків та учнів підтримують профільне навчання у старших класах: серед батьків учнів 10-11 класів про це повідомило 85% респондентів, серед батьків учнів 5-6 класів – 78%, серед учнів 10-11 класів – 85%.

91% учнів та 83% студентів закладів профтехосвіти чи фахової передвищої освіти хотіли б, щоб частину предметів можна було вільно обрати.

КМІС

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Діти також підтримують ідею запровадження посади кар’єрного радника, який буде допомагати з вибором професії. Більшість учнів 10-11 класів (72%) та студентів профтехів/закладів ФПО (63%) схвалюють цю ідею.

Водночас серед представників місцевої влади й освітян лише 14-22% вважають, що посада кар'єрного радника має бути обов'язковою.

КМІС

Також у КМІС виявили, що педагоги "не висловлюють великого ентузіазму" щодо спеціального курсу із розвитку особистості та пізнання світу, що спрямований на розвиток "м'яких навичок", соціоемоційне навчання, профорієнтацію тощо.

25-29% вважають, що курс має бути обов'язковим, а решта (більшість) переважно говорять, що курс може бути, але не має бути обов'язковим.

При цьому школи проводять слабку та недостатню профорієнтацію: серед студентів профтехів/ФПО 71% не змогли зазначити яку-небудь роль школи. Причому 56% із них зазначили, що школа не вплинула на вибір професії після 9 класу.

КМІС

Щодо інших ініціатив, то батьки дещо скептично ставляться до ідеї проживання дітей у гуртожитку (пансіонаті).

Серед батьків учнів 10-11 класів лише 42% гіпотетично погодилися б на таку пропозицію (з них повністю готові – 17%), а серед батьків учнів 5-6 класів – 33% (повністю – 13%).

Самі учні готові їздити у більш віддалений ліцей, де буде краща матеріальна база та більше ровесників (на це погодилися 72% старшокласників та 71% студентів профтехів/закладів ФПО).

КМІС

Також 59% батьків не дуже підтримують ідею 12-річної школи, 28% – схвалюють, а 12% – не визначились. Серед школярів 46% поставилися до цієї ідеї нейтрально, 30% – негативно, 25% – позитивно, а 8% – не змогли відповісти.

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Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології. Метод – онлайн-опитування за стандартизованим опитувальником (CAWI, computer-assisted web interviews) на підконтрольних Уряду України територіях.