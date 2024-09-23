Що зміниться у старшій профільній школі після реформи? Розповіли у МОН

У старшій профільній школі, яку розвиває МОН в рамках реформи, буде більше практики та нове обладнання.

Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий під час презентації дослідження щодо реформи старшої школи.

"Сьогодні ми в контексті реформи старшої профільної школи стараємось це інтегрувати, змінюємо підхід до того, як ви працюєте в лабораторіях, в майстернях.

Дуже важливо, щоб наша молодь мала доступ до тих інструментів, які ми в контексті субвенції Нової української школи закуповуємо для шкіл. Щоб учні здобували знання через проведення власних експериментів, власних елементарних досліджень. Тому якомога більше практики – це те, що закладається в концепції старшої школи", – сказав Оксен Лісовий.

Наразі матеріальна база для реформування старшої школи не створена до кінця, але у МОН розробляють рекомендації щодо обладнання (зокрема, щоб покращити природничі кабінети).

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"Перед Міністерством освіти разом з партнерами стоїть величезна робота – сформувати пакет документів, який стосується і переліків, і стандартів, і забезпечення нових освітніх програм, які ми закладаємо в старшій профільній школі.

Школа має бути фізично іншою. Часу на це, звичайно, мало, грошей потрібно багато, але, я сподіваюсь, що ми це зробимо", – сказав Лісовий.

Міністр також пояснив, для чого в Україні реформують систему загальної середньої освіти, зокрема старшу школу, яку тепер називають старшою профільною школою.

"Ми зараз перебуваємо у знаковому періоді для нашої країни. Відбувається перехід від суспільства авторитарного до суспільства вільного, демократичного…Старша профільна школа – це, перш за все, про свободу вибору і про формування у громадянина цінності відповідальності, власної ініціативи, власної суб'єктності.

Уже доведено, що чим раніше ми даємо дітям свободу та набір інструментів, якими вони управляють, тим ефективнішими вони будуть, тим краще вони розвиваються. Тому старша профільна школа – це про свободу і відповідальність, де основну роль грає дитина", – сказав міністр.

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За словами Лісового, профільна школа допоможе розвинути суб’єктність учнів, адже вони самі впливатимуть на те, в якому середовищі навчаються, і які складники освітньої програми обирають. Також реформована старша школа підготує підлітків до університету.

Нагадаємо, раніше Лісовий пояснив, навіщо школярам-старшокласникам додали дванадцятий клас.