Чому старшокласникам в Україні додали ще один рік школи? Відповів Лісовий

З 2027 року старшокласники в Україні будуть навчатися на рік довше.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий пояснив, чому в МОН запровадили такі зміни.

"Власне, реформу змодельовано так, щоб ви приходили більш підготовленими до університету. Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками ми передбачаємо скорочення бакалаврату.

Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення, але ви виходите до університету більш підготовленими. І так само, якщо ви вибрали професійний коледж, ви виходите на ринок праці уже з професією. Тому плюс один рік і, відповідно, вибір профілів, за якими працюєте", – сказав Лісовий на презентації дослідження щодо реформи старшої школи.

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Нагадаємо, згідно із Законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році – як частина реформи НУШ.

Також запрацює профільна середня освіта. Після 9 класу учні зможуть вступити в академічний ліцей, обираючи профіль і предмети, та поглиблено готуватимуться до здобуття фаху.

Раніше Оксен Лісовий заявив, що вважає реформу НУШ одночасно найбільшими досягненням і невдачею за свій перший рік на посаді.