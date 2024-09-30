Мовний омбудсмен розповів, скільки бібліотек знищила РФ від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували або пошкодили майже тисячу бібліотек

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували або пошкодили майже тисячу бібліотек.

Окрім того, внаслідок російської агресії втрачено понад 200 мільйонів українських книжок. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Спустошені росіянами заклади культури та освіти потребують художньої, навчальної, історичної літератури.

За час повномасштабного вторгнення російськими злочинцями знищено або пошкоджено майже тисячу бібліотек, а з ними – понад 200 мільйонів українських книжок. Наша мета – максимально поновити бібліотечні фонди та утвердити це як пріоритет держави", – йдеться у повідомленні.

У Всеукраїнський день бібліотек, який щорічно відзначають 30 вересня, Кремінь закликав усіх охочих долучитись до відновлення бібліотечних фондів та підтримати проєкт "Вільні читають українською", який передбачає збір українськомовних книг у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ми розповідали, що внаслідок російського ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк", розташованої в Основ'янському району Харкова було знищено 50 тисяч книг.