Російський удар по друкарні у Харкові знищив 50 тисяч книг
Внаслідок російського ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова було знищено 50 тисяч книг.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", – зазначив президент.
Напередодні начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що семеро працівників друкарні загинули на своєму робочому місці: "Вони друкували дитячі книжки".
"П'ятеро жінок та двоє чоловіків – кожен з них просто робив свою справу. В цій друкарні виготовляли книги для дітей, журнали, шкільні щоденники, газети та багато іншого. Тепер такого підприємства в Харкові немає", – додав Болвінов.
За його словами, через сильну пожежу тіла загиблих сильно обгоріли, тож опізнати вдалося лише двох. Особи ще п'ятьох жертв будуть встановлювати за зразками ДНК.
Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. За даними поліції, окупанти попередньо завдали удару з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети.
У коментарі УП.Культура Юлія Орлова підтвердила, що влучання сталось в друкарню "Фактор-Друк", у якій здебільшого друкуються книжки Vivat. Друкарня та видавництво входять до одного холдингу.
Крім книжок Vivat, "Фактор-Друк" випускав книги для видавництв "КСД", "Ранок", "Фоліо", "Свічадо", "Зелений пес" та інших.
Інші обстріли харківських друкарень
20 березня внаслідок російського удару по промисловій зоні Харкова згоріла друкарня "Гуров і К". Тут друкувалися книжки видавництв "Час майстрів", "Крокус", видавничого дому "Школа", пазли Dodo та інші.
Повністю було знищено також і типографію "Аврора", що розташована в тій же будівлі поверхом нижче.
Ще раніше від російських обстрілів у Харкові постраждав Будинок друку.