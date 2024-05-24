Російський удар по друкарні у Харкові знищив 50 тисяч книг

Внаслідок російського ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" в Основ'янському району Харкова було знищено 50 тисяч книг.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", – зазначив президент.

Росіяни завдали ракетного удару по друкарні Ігор Лептуга / nakypilo.ua

Знищено 50 тис. книг Ігор Лептуга / nakypilo.ua

Напередодні начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що семеро працівників друкарні загинули на своєму робочому місці: "Вони друкували дитячі книжки".

Друкарня виготовляла багато дитячих книжок Ігор Лептуга / nakypilo.ua

"Фактор-Друк" видавав книги для дітей і дорослих Ігор Лептуга / nakypilo.ua

"П'ятеро жінок та двоє чоловіків – кожен з них просто робив свою справу. В цій друкарні виготовляли книги для дітей, журнали, шкільні щоденники, газети та багато іншого. Тепер такого підприємства в Харкові немає", – додав Болвінов.

Друкарня "Фактор-Друк" у Харкові @serhii_bolvinov / X

За його словами, через сильну пожежу тіла загиблих сильно обгоріли, тож опізнати вдалося лише двох. Особи ще п'ятьох жертв будуть встановлювати за зразками ДНК.

Знищені у пожежі книжки @serhii_bolvinov / X

Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. За даними поліції, окупанти попередньо завдали удару з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети.

У коментарі УП.Культура Юлія Орлова підтвердила, що влучання сталось в друкарню "Фактор-Друк", у якій здебільшого друкуються книжки Vivat. Друкарня та видавництво входять до одного холдингу.

Крім книжок Vivat, "Фактор-Друк" випускав книги для видавництв "КСД", "Ранок", "Фоліо", "Свічадо", "Зелений пес" та інших.

Інші обстріли харківських друкарень

20 березня внаслідок російського удару по промисловій зоні Харкова згоріла друкарня "Гуров і К". Тут друкувалися книжки видавництв "Час майстрів", "Крокус", видавничого дому "Школа", пазли Dodo та інші.

Повністю було знищено також і типографію "Аврора", що розташована в тій же будівлі поверхом нижче.

Ще раніше від російських обстрілів у Харкові постраждав Будинок друку.