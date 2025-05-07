Скільки часу підлітки проводять в інтернеті та як часто бачать там насильство: опитування

До третини українських підлітків щодня бачать в мережі контент, пов’язаний із руйнуваннями, війною, насильством чи самоушкодженням.

Про це свідчать результати дослідження, яке провело агентство Proinsight Lab на замовлення громадської організації Dignity Online та Національної служби якості освіти.

Опитування підлітків, які щонайменше раз на тиждень користуються інтернетом, показало, що 75,1% із них проводять у мережі понад три години щодня. При цьому майже кожен третій (33,5%) користується інтернетом понад сім годин кожного дня.

Автори дослідження зауважують, що на момент опитування більшість дітей навчалися онлайн. Однак результати свідчать, що для навчання понад половина (54,3%) проводять в інтернеті менш ніж дві години щодня.

Також аналіз засвідчив, що серед школярів віком від 14 до 17 років більше тих, що витрачає в мережі щодня понад сім годин.

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Загалом діти з міст проводять за соціальними мережами та онлайн-навчанням більше часу, порівняно зі своїми однолітками в сільській місцевості.

Фото: Дослідження

Найбільш популярними застосунками серед дітей виявилися:

YouTube (користувалися за останній місяць 87,7% опитаних);

Telegram (85%);

TikTok (83%);

Viber (81,7%);

Instagram (63,3%).

Як часто українські підлітки бачать насильницький контент?

Опитування показало, що до третини дітей щодня бачать неприємний контент в інтернеті, як-от самоушкодження, матеріали про руйнування та зброю або насильство.

Найчастіше підлітки стикаються з контентом про руйнування та зброю – у цьому зізналися 33,5% опитаних. Майже кожен десятий школяр (9,2%) кожного дня натрапляв на матеріали про насильство чи жорстокість.

Загалом більше ніж половина дітей (55,8%) ніколи не бачили в мережі інформації про самоушкодження.

Фото: Дослідження

Автори дослідження зауважили, що контент про війну (руйнування та зброю) школярі різних вікових груп бачать майже однаково за частотою.

При цьому більша частина опитаних (69,9%) вперше побачили насильницький контент неочікувано для себе. Лише 5% підлітків зізналися, що шукали таку інформацію самостійно.

У більшості випадків (80,7%) учасники дослідження вперше побачити насильство чи жорстокість в інтернеті через соціальні мережі.

Як діти реагують на насильницький контент?

Опитування показало, що найчастіше інформація про насильство викликала в підлітків:

тривогу (45,5%);

страх (41,9%);

злість (40,1%).

Фото: Дослідження Фото: Дослідження

Кожен п’ятий опитаний (8,2%) не зміг визначити емоції, що викликав такий контент, або повідомив, що не відчував нічого (11,6%).

Розподіл відповідей за статтю виявив, що серед хлопців, більше тих, в кого насильницький контент викликав позитивні емоції, як-от інтерес, збудження чи захоплення. Крім того, юнаки частіше за дівчат зізнавалися, що їм було складно визначити свої почуття.

Як проводили дослідження?

Фахівці проводили аналіз за результатами онлайн-опитування 1799 дітей середнього та старшого шкільного віку (від 10 до 17 років). У дослідженні взяли участь школярі з усіх регіонів країни, крім АР Крим, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Опитування проводили в період від вересня по листопад 2024 року. Максимальна похибка результатів аналізу становить 2,27%.

Раніше дослідження, проведене в серпні 2024 року, показало, що 99% дітей з України зазнали безпосереднього негативного впливу війни. Для майже половини українських школярів (44%) загрозливими ситуаціями в школі були випадки переривання навчального процесу через повітряну тривогу.