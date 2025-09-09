"Були, є і будуть": скільки чоловіків віком 25+ вступили на навчання до вишів у 2025 році

У 2025 році понад 15 тисяч чоловіків віком 25+ вступили до вишів

У 2025 році на навчання до вишів зарахували понад 15 тисяч чоловіків віком понад 25 років. Це майже на 10 тисяч менше, ніж минулоріч.

Такі дані озвучив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров на пресконференції 9 вересня.

"Не слід говорити, що не повинно бути чоловіків 25+ в університетах. Були, є і будуть", – каже чиновник.

Натомість він порівняв аналогічні показники за попередні роки:

у 2021 році – 7 631 особа;

у 2022 році – 24 726 осіб;

у 2023 році – 53 513 осіб;

у 2024 році – 24 375 осіб;

в 2025 році – 15 156 осіб.

Це зростання з 2022-го по 2023-ій могло бути пов'язане з повномасштабним вторгненням, під час якого вступ до університету міг розглядатися як спосіб отримати відстрочку від мобілізації.

Шаров припустив, що причиною зменшення кількості вступників орієнтовно на 10 тисяч під час вступної кампанії 2025 року може бути створення несприятливих умов для потенційних "ухилянтів".

Також отримали рекомендації до зарахування на бюджет понад 31 тисяча вступників на магістратуру.

"Найбільша кількість скорочення учасників вступної кампанії припадає на вступників в аспірантуру і в магістратуру. У першу чергу, це наслідки отого вибуху бажаючих навчатися в аспірантурі в 2022, 2023, 2024 роках, який уже залишається позаду.

Тому у нас поступово кількість вступників повертається до реальності, наприклад 2021-го", – додав Шаров.