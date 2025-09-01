МОН: Бронювання частково компенсує брак учителів, але після війни буде відкат до стартових позицій

Бронювання вчителів від мобілізації наразі частково компенсує потребу в залученні до шкіл практиків з інформативної, технологічної та природничої сфер.

Однак після скасування воєнного стану викладати можуть залишитися не більше чверті з них.

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в інтервʼю hromadske.

За її словами, бронювання покращує кадрову ситуацію у школах, але не призводить до повного закриття потреби у педагогах. Молоді вчителі зазвичай зосереджені в обласних містах, водночас найбільше їхня нестача відчувається у селах.

"Проте це дуже мінливо. Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти. Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент – бронювання.

РЕКЛАМА:

Частина з них, ми віримо, за цей час мотивується роботою з дітьми й залишиться. Але, за моїми оцінками, це не буде більш як 20-25% тих, хто зайшов. Це означатиме відкат до стартових позицій", – зазначила Кузьмичова.

Заступниця міністра вважає, що потрібне системне рішення, яке мотивуватиме молодих учителів залишалися у школах. Зокрема, необхідно популяризувати педагогічні професії не лише через традиційний бакалаврат, а й через короткі курси для практиків.

"Люди, які працюють в IT чи технологічних сферах і мають практичний досвід, але не педагогічну освіту, зможуть пройти скорочене навчання у виглядів курсів підготовки та долучитися до викладання в школі.

Така ініціатива прописана в Концептуальних засадах професійного розвитку вчителя, які зараз перебувають на громадському обговоренні", – розповіда Кузьмичова.

Нагадаємо, у травні 2025 року Кабінет міністрів унормував надання відстрочки від мобілізації науково-педагогічним працівникам строком на один рік. Для цього вони мають працювати у закладах освіти, наукових установах чи організаціях за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.