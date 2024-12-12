Понад три сотні цивільних українок перебувають у російському полоні – правозахисниця

Станом на грудень 2024 року 301 цивільна українка перебуває у російському полоні. Щонайменше 25 з них позбавили волі ще до початку повномасштабного вторгнення, а 276 – після.

Про це повідомила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на засіданні Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ України.

"Це не остаточні цифри, і в російському полоні перебуває значно більше жінок. Підтвердити це дуже складно, тому що Росія відмовляється надавати інформацію про цивільних. Але навіть за цими неповними даними видно, що після 24 лютого 2022 року в 11 разів більше (ніж до повномасштабного вторгнення – ред.) жінок потрапили в російський полон", – розповіла Ольга Скрипник.

Вона наголосила, що наразі головне завдання уряду – повернути всіх військовополонених і цивільних додому. Водночас після звільнення вони також потребуватимуть допомоги, зокрема й фінансової.

"Дуже важливо при визначенні повноважень міністерства чітко визначити, хто саме та як буде опікуватися в уряді цією категорією постраждалих – цивільні заручники та їхні родини, і продовжити діяльність Комісії з встановлення факту позбавлення особистої свободи, щоб рідні мали хоч якусь допомогу від держави", – зазначила голова Кримської правозахисної групи.

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Нагадаємо, станом на листопад 2024-го з російського полону вдалося звільнити майже 3,8 тисячі полонених. 186 з них – цивільні.