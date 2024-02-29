60% дітей в Україні відчувають себе в безпеці – дослідження

ВИПРАВЛЕНО 01.03.2024

Діти становлять 6% від загальної кількості поранених і загиблих цивільних станом на грудень 2023. Йдеться про 1822 особи. Найбільше дітей постраждало на сході України.

60% дітей в Україні відчувають себе у безпеці, свідчать результати дослідження "Індекс майбутнього", проведеного Фундацією Олени Зеленської.

"Це лише ті випадки, які були точно зафіксовані й реальна кількість жертв скоріш за все набагато більша, оскільки ми не враховуємо дітей, які загинули на тимчасово окупованих територіях", – підкреслив головний аналітик дослідження Владислав Шиманський під час презентації дослідження.

Окрім вибухів та обстрілів, значну небезпеку для дітей несуть також мінні поля та незнешкоджені боєприпаси.

"Сподіваємося, всі напрацювання надалі стануть практичним інструментом для роботи інституцій, профільних міністерств", – зазначає директорка Фундації Ніна Горбачової в коментарі "УП. Життя".

Ментальне здоров’я дітей

44% дітей в Україні мають ознаки потенційного ПТСР й 40% один раз на місяць або частіше стикалися з булінгом.

У дослідженні йдеться, що через емоційну напругу, спричинену війною, може зростати кількість насильства над дітьми в родинах і вони можуть ставати свідками агресії. Внаслідок цього дитина може також почати чинити насильство щодо інших.

Проблематика в системі інституційного догляду

Окрему увагу в дослідженні приділили системі інституційного догляду. Її індекс становить 0,42 – це найнижчий показник з усіх 9 вимірів аналізу.

58,630 дітей в Україні перебувають чи навчаються в закладах інституційного догляду (наприклад, в будинку дитини, школах-інтернатах різних типів, у навчально-реабілітаційному центрі тощо), що вдвічі більше, ніж в ЄС. Однак лише 10% мають статус дитини-сироти чи позбавлені батьківського піклування, повідомляють у дослідженні.

Згідно з опитуванням дітей із закладів інституційного догляду, питання навичок самостійності та безпеки є одними з найбільш проблемних.

"Одна із найбільш проблемних речей, про які згадували випускники і випускниці закладів інституційного догляду, полягає у тому, що система наразі не готує їх до самостійного і дорослого життя. Вони відчувають страх перед самостійним прийняттям рішень, також вони часто переживають, що це їм може нашкодити", – пояснила головна керівниця дослідження Ольга Рибак на презентації.

Учасники опитування діляться, що також мають страх зробити помилку.

"У мене є вибір, я не можу сама його зробити, я звикла, що за мене вирішують… Я досі не можу зробити сама вибір. Я не знаю, мені страшно, мені здається, що хтось мене поб’є, якщо я зроблю вибір, а він виявиться неправильним…", – анонімно поділилася учасниця опитування з дослідниками.

Також серед проблем є неналежна психологічна підтримка – побудова психологічного контакту з вихованцями не викликає у них довірі.

"Було таке, що я відкривався психологу, тобто ділився своїм болючим, міг видати таке щось, знаєте, особисте. Я розказував це психологу, психолог це ходив і доносив директорці. Тобто насправді було важко, було важко довіритись…", – анонімно розповів один з учасників дослідження.

Сфера освіти

В умовах війни дистанційне навчання залишається актуальним. За результатами дослідження, 55% батьків оцінюють умови для онлайн навчання як хороші. Натомість 22% батьків дітей зі Сходу частіше вказували на погані умови. Дослідники підкреслюють, що серед проблем називали оснащення технікою й подеколи відсутність доступу до інтернету.

Дослідники зазначають – на початку повномасштабного вторгнення вдалося швидко поновити освітній процес, утім адаптація навчання до умов війни відбувається повільно, а багато шкіл не забезпечені укриттями.

Керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова зазначає, що школи, що розташовані далеко від зони бойових дій, досі продовжують навчання онлайн, бо громади не можуть забезпечити укриття.

За результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA–2022, в Україні виявлено значне падіння успішності в усіх предметах, що може бути пов'язано з тривалим дистанційним навчанням під час пандемії та війною у випадку України.

У дослідженні "Індексу майбутнього" йдеться, що в українських дітей особливо низький рівень знання математики – багато учнів досягли лише базового рівня, а вищого – лише 32% учнів.

Індекс освіти становить 0,46.

Здоров’я дітей

Дослідження виявило, що в Україні знизилася динаміка вакцинації дітей. Частка вакцинованих проти ДПК (дифтерія-правець-кашлюк) та поліомієліту зменшилася на 16 і 22% відповідно у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни. Рівень вакцинації проти ДПК в Україні 2023 року на 37% нижче, ніж в країнах ЄС.

Також було проведено аналіз ризикованої поведінки. Участь у цьому опитуванні брали діти віком 14-17 років. З них:

пробували: алкоголь 56%, сигарети 53%, наркотики 3%;

алкоголь 56%, сигарети 53%, наркотики 3%; системно вживають: алкоголь 13%, сигарети 16%.

Одним із показників для оцінки здоров’я є фізична активність. 75% опитаних дітей станом на жовтень 2023 року займалися фізичними вправами. Проте дівчата мали менше активностей та рідше почувалися сповненими енергією.

Крім того, через війну медикам вдається рідше виявляти у дітей захворювання на ранніх стадіях, тому що батьки не звертаються до лікарів вчасно. Родини, які виїхали у центральні та західні регіони України, не одразу змогли знайти нового сімейного лікаря та педіатра.

У тиловій частині України через постійний ризик ракетних атак зберігається проблема з наданням медичних послуг.

Критична ситуація з доступом до медичних послуг зберігається на тимчасово окупованих територіях, у населених пунктах на лінії зіткнення та у прифронтових містах.

За словами генерального директора лікарні "Охматдит" Володимира Жовніра, надавати медичні послуги дітям на таких територіях складно, оскільки важко знайти необхідного фахівця.

Натомість на деокупованих територіях працюють медичні мобільні бригади, тож ситуація дещо легша. Радниця-уповноважена Президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна рекомендує батькам вивозити дітей з територій, де є критичні руйнування та ускладнений доступ до медичних послуг.

"Індекс майбутнього є пілотним проєктом. Ми плануємо проводити і повторні дослідження, які дозволять побачити ситуацію в динаміці" – розповів ректор Київської школи економіки на презентації проєкту.

Проєкт втілений за ініціативи Фундації Олени Зеленської, спільно з Київською школою економіки та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

У межах дослідження опитали понад 1 300 дітей віком від 10 до 17 років по всій Україні (окрім тимчасово окупованих територій) у жовтні 2023 року. Було проведено 19 глибинних інтерв’ю.

Добробут дітей проаналізували за 9 напрямами:

освіта;

здоров'я;

безпека;

матеріальне забезпечення;

ментальне здоров’я;

соціальні навички;

прояви ризикованої поведінки;

стосунки з сім’єю та друзями;

система інституційного догляду.

За результатами дослідження, Індекс майбутнього в Україні наразі становить 0,64. Індекс – це величина із діапазоном значень від 0 до 1, де чим більше значення, тим краща ситуація.

Анна Штопенко, УП. Життя



