Скільки дітей знайшли родину у 2025 році і в яких областях всиновлюють найчастіше: нові дані
Скільки дітей усиновили в Україні у 2025 році
VadimVasenin/Depositphotos
Протягом перших восьми місяців 2025 року в Україні всиновили 770 дітей. Лідерами стали Київська та Дніпропетровська області.
Про це повідомила Державна служба України у справах дітей.
Родину знайшли діти такого віку:
- до 1 року – 112 дітей;
- від 1 до 2 років – 163;
- від 3 до 5 років – 209;
- 6-10 років – 185;
- вік 11-17 років – 101.
Лідерами за кількістю усиновлених стали:
- Київщина – 91 дитина;
- Дніпропетровщина – 91;
- Одещина – 60;
- Закарпаття – 52;
- Черкащина – 50;
- Житомирщина – 48;
- Львівщина – 45.
Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року в Україні нараховувалося 61,5 тисячі дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість із них (91,2%) перебувають у сімейних формах виховання.
