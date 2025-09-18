Усі розділи
Скільки дітей знайшли родину у 2025 році і в яких областях всиновлюють найчастіше: нові дані

Альона Павлюк — 18 вересня, 10:43
Скільки дітей усиновили в Україні у 2025 році
VadimVasenin/Depositphotos

Протягом перших восьми місяців 2025 року в Україні всиновили 770 дітей. Лідерами стали Київська та Дніпропетровська області.

Про це повідомила Державна служба України у справах дітей.

Родину знайшли діти такого віку:

  • до 1 року – 112 дітей;
  • від 1 до 2 років – 163;
  • від 3 до 5 років – 209;
  • 6-10 років – 185;
  • вік 11-17 років – 101.

Лідерами за кількістю усиновлених стали:

  • Київщина – 91 дитина;
  • Дніпропетровщина – 91;
  • Одещина – 60;
  • Закарпаття – 52;
  • Черкащина – 50;
  • Житомирщина – 48;
  • Львівщина – 45.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року в Україні нараховувалося 61,5 тисячі дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість із них (91,2%) перебувають у сімейних формах виховання.

