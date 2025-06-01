Скільки в Україні є сиріт, які можуть бути усиновленими? Дані служби у справах дітей

В Україні нараховується 61,5 тисячі дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість із них (91,2%) перебувають у сімейних формах виховання.

Про це повідомив голова Державної служби у справах дітей Петро Добромільський в ефірі телемарафону.

"Діти, позбавлені батьківського піклування, і діти-сироти – це 61,5 тисячі. З них 91,2% – у сімейних формах. Це опіка, піклування, усиновлення, дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини та патронат", – розповів Добромільський.

За його словами, близько 15 тисяч із цієї кількості можуть бути усиновленими, зокрема такий статус мають діти з будинків сімейного типу, прийомних родин і патронату.

За даними служби, наразі в Україні нараховується 2407 сімей, які готові взяти до себе дитину. Ще минулого року їхня кількість була меншою і досягала лише 1897 родин.

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Крім того, у 2024 зросла кількість усиновлень – нові родини вдалося знайти 1270 дітям, порівняно з 970 роком раніше.

"Більше людей бажають зробити це (узяли дитину в сім’ю – ред.). І тут [виникає] питання навчання, підбору документів, проговорення з ними всієї ситуації, тестування.

Для нас основне питання – безпека дитини, а не швидкість чи удосконалення [процедури]. [Потрібно] підібрати дитині саме ту родину, яка відповідатиме її інтересам", – додав Добромільский.

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Голова Держслужби у справах дітей нагадав, що основними вимогами до охочих усиновити дитину є:

проходження навчання;

відсутність судимості;

підтвердження наявності житла та доходів.

Петро Добромільский розповів, що у 2024 році за кошт держави вдалося закупили понад 50 помешкань для дитячих будинків сімейного типу.

Цьогоріч на ці потреби виділили близько 833 мільйонів гривень. За ці кошти очікують допомогти із житлом 120 будинкам сімейного типу, зокрема тим, які виїхали за кордон, але хочуть повернутися на територію України.

Раніше в Україні спростили правила усиновлення дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування. Нова процедура покликала зменшити час очікування на нові родини.