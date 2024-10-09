У Донецькій ОВА розповіли, скільки дітей досі перебувають у зоні активних бойових дій

Наразі 616 українських дітей досі перебувають у населених пунктах Донецької області, які належать до зони ведення активних бойових дій.

Про це під час брифінгу розповів начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, повідомляє "Укрінформ".

"У населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, зараз знаходяться 616 дітей, а загалом всіх людей там знаходиться 43 409 осіб", – говорить Дмитро Петлін.

Наразі в до зони активних бойових дій на Донеччині належать 18 громад, в межах населених пунктів яких тривають зіткнення української армії з окупантами.

Йдеться про такі громади: Бахмутську, Соледарську, Сіверську, Часовоярську, Званівську, Торецьку, Іллінівську, Костянтинівську, Лиманську, Гродівську, Курахівську, Мар’їнську, Мирноградську, Новгродівську, Очеретинську, Селидівську, Вугледарську та Новоселківську.

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"Є громади, які повністю віднесені до зони бойових дій, а є громади, в яких віднесені окремі населені пункти", – пояснив Дмитро Петлін.

Він також нагадав, що евакуація з регіону не припиняється з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Нагадаємо, працівники поліції можуть притягати до адміністративної відповідальності батьків, які відмовляються вивозити своїх дітей з прифронтових територій.

У випадку залишення дитини в небезпеці дорослі вчиняють кримінальне правопорушення, розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

"Тут варто наголосити, що пріоритет – саме безпека дітей, а не покарання батьків. Проте інколи щодо батьків складають адмінматеріали – за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей", – зауважила вона.