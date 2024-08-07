МВС: Батьків, чиї діти залишаються під обстрілами, можуть притягнути до кримінальної відповідальності

Працівники Національної поліції можуть притягати до адміністративної відповідальності батьків, які відмовляються вивозити своїх дітей з прифронтових територій. В окремих випадках дорослих можуть притягати і до кримінальної відповідальності.

Про це заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко повідомила в інтерв’ю "Укрінформу".

За словами посадовиці, відмова від евакуації дітей з-під обстрілів змушує поліціянтів вживати правових заходів.

"Тут варто наголосити, що пріоритет – саме безпека дітей, а не покарання батьків. Проте інколи щодо батьків складають адмінматеріали – за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей", – пояснила Катерина Павліченко.

У деяких ситуаціях батьки чи інші дорослі вчиняють кримінальне правопорушення – зокрема, коли йдеться про залишення дитини в небезпеці.

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За словами заступниці міністра, попри роз’яснювальну роботу та зусилля працівників поліції, деякі українці все ж приймають рішення залишитися у небезпечних через близьке розташування до лінії фронту регіонах країни.

"Працівники поліції, ризикуючи власним життям, виїжджають у ці регіони і здійснюють евакуацію мирного населення, насамперед дітей і людей похилого віку.

Ми проводимо масштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо цього, але бувають випадки, коли дорослі, також батьки з дітьми, справді відмовляються від евакуації", – зазначає працівниця МВС.

На думку Катерини Павліченко, смерті від серцевого нападу 6-річної дівчинки, рідні якої відмовилися виїжджати з Авдіївки, можна було би уникнути, якби дорослі вчасно погодилися на евакуацію.

"Хотілося б, звісно, щоб таких випадків було менше. І також, щоб люди розуміли й усвідомлювали небезпеку, особливо якщо в родині є дитина, і погоджувалися на евакуацію", – додала заступниця очільника МВС.

Нагадаємо, у березні 2024 року з міста Торецьк, що на Донеччині, еквакуювали родину з двома дітьми, будинок якої був розташований за 300 метрів від лінії фронту.