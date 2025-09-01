МОН: Понад 400 українських шкіл ліквідували чи понизили ступінь через недостатню кількість учнів

Скільки малих шкіл ліквідували чи понизили ступінь

Понад 400 українських шкіл припинили існування або понизили свій ступінь через недостатню кількість учнів.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

З 1 вересня 2025 року школи, в яких кількість учнів не менша 45, перестали отримувати державне фінансування.

За словами Кузьмичової, МОН не ініціює закриття малокомплектних закладів освіти. Це рішення ухвалюють їхні засновники – органи місцевої влади.

Заступниця міністра розповіла, що станом на весну 2024 року в Україні було 525 шкіл, в яких навчалося менше ніж 45 дітей.

РЕКЛАМА:

В ефірі "Єдиних новин" Кузьмичова зазначила, що наразі 457 із цих закладів пішли двома шляхами:

ліквідації з організацією підвезення до іншої школи;

пониження ступеня до "дев'ятирічки" чи початкової школи.

Натомість в інтерв'ю hromadske вона повідомила, що таких шкіл 468.

Засновники ще 57 шкіл вирішили фінансувати їх за власний кошт.

Раніше у МОН пояснили, що робити вчителям, які працюють у малокомплектних школах, якщо їх закриють.