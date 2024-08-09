Українці почали частіше розлучатися, а кількість шлюбних договорів зросла

Скільки пар в Україні розлучилися за перше півріччя 2024 року – статистика

У першому півріччі 2024 року в Україні на п’ять шлюбів припало одне розлучення. Розірвали свої стосунки у півтора раза більше пар, ніж за аналогічний період торік.

Натомість кількість шлюбних договорів побільшала, повідомили в "Опендатаботі".

У січні-червні 2024 року українці створили 72,7 тисячі нових сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік (86 тисяч), і на третину менше, ніж у 2022-му (103,9 тисячі).

Однак цьогоріч шлюби стали більш усвідомленими: за пів року українці уклали понад 3,7 тисячі шлюбних договорів. Це на чверть більше, ніж у 2023 році, та майже вполовину більше, ніж у 2022-му.

Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення продовжує збільшуватися кількість розлучень. За пів року розірвали свої шлюби 15,5 тисячі пар. Це у 1,5 раза більше, ніж за такий самий період минулого року, та на 18% більше, ніж у 2021-му.

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В яких областях українці розлучалися найчастіше? Опендатабот

За кількістю розлучень лідирують:

Київ – 2118;

Дніпропетровська область – 1404;

Харківська область – 1148;

Одеська область – 1076;

Київська область – 1072.

Без урахування даних з окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше розлучень зареєстрували у Закарпатській (224), Чернівецькій (268) та Рівненській (296) областях.

Нагадаємо, у 2023 році українці уклали понад 186 тисяч шлюбів. Водночас кількість розлучень торік сягнула 24,1 тисячі.