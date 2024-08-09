Українці почали частіше розлучатися, а кількість шлюбних договорів зросла
У першому півріччі 2024 року в Україні на п’ять шлюбів припало одне розлучення. Розірвали свої стосунки у півтора раза більше пар, ніж за аналогічний період торік.
Натомість кількість шлюбних договорів побільшала, повідомили в "Опендатаботі".
У січні-червні 2024 року українці створили 72,7 тисячі нових сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік (86 тисяч), і на третину менше, ніж у 2022-му (103,9 тисячі).
Однак цьогоріч шлюби стали більш усвідомленими: за пів року українці уклали понад 3,7 тисячі шлюбних договорів. Це на чверть більше, ніж у 2023 році, та майже вполовину більше, ніж у 2022-му.
Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення продовжує збільшуватися кількість розлучень. За пів року розірвали свої шлюби 15,5 тисячі пар. Це у 1,5 раза більше, ніж за такий самий період минулого року, та на 18% більше, ніж у 2021-му.
За кількістю розлучень лідирують:
- Київ – 2118;
- Дніпропетровська область – 1404;
- Харківська область – 1148;
- Одеська область – 1076;
- Київська область – 1072.
Без урахування даних з окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше розлучень зареєстрували у Закарпатській (224), Чернівецькій (268) та Рівненській (296) областях.
Нагадаємо, у 2023 році українці уклали понад 186 тисяч шлюбів. Водночас кількість розлучень торік сягнула 24,1 тисячі.