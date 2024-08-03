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У Мін'юсті назвали статистику народжуваності, шлюбів і розлучень від початку 2024-го: Київ лідирує

Альона Павлюк — 3 серпня, 10:53
У Мін'юсті назвали статистику народжуваності, шлюбів і розлучень від початку 2024-го: Київ лідирує
Скільки в Україні у першому півріччі 2024 року народилося дітей та одружилося пар – Мін’юст
Tara Moore/Getty Images

Протягом першого півріччя 2024 року в Україні народилось понад 87,6 тисячі малюків. Також українці зареєстрували понад 72,6 тисячі шлюбів, а розлучень – у п’ять разів менше.

Лідером за всіма показниками є Київ, повідомили у Міністерстві юстиції.

Найбільше дітей за перші шість місяців 2024 року народилося у:

  • Києві – 9 695;
  • Львівській області – 7 923;
  • Дніпропетровській області – 6 962;
  • Одеській області – 6 197;
  • Київській області – 4 947;
  • Рівненській області – 4 532;
  • Закарпатській області – 4 323;
  • Вінницькій області – 4 005;
  • Івано-Франківській області – 3 916;
  • Харківській області – 3 798.

Лідерами за кількість укладених шлюбів стали:

  • Київ – 9 392;
  • Дніпропетровська область – 7 076;
  • Одеська область – 4 896;
  • Київська область 4 848;
  • Львівська область – 4 616;
  • Харківська область – 4 148;
  • Вінницька область – 3 362;
  • Полтавська область – 3 065;
  • Черкаська область – 3 001;
  • Хмельницька область – 2 925.

Розірвали шлюб майже вп’ятеро менше подружніх пар – понад 15,5 тисяч по всій Україні.

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Крім того, 4,6 тисячі громадян змінили своє ім’я, прізвище або по батькові. Найчастіше ця процедура проводилася у Києві (709), Дніпропетровській (390), Львівській (329), Одеській (325) та Київській (291) областях.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що, починаючи з 2013 року, народжуваність в Україні щороку знижується приблизно на 7%.

Також, за даними "Опендатабот", у 2023 році народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабної війни.

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