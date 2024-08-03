У Мін'юсті назвали статистику народжуваності, шлюбів і розлучень від початку 2024-го: Київ лідирує

Скільки в Україні у першому півріччі 2024 року народилося дітей та одружилося пар – Мін’юст

Протягом першого півріччя 2024 року в Україні народилось понад 87,6 тисячі малюків. Також українці зареєстрували понад 72,6 тисячі шлюбів, а розлучень – у п’ять разів менше.

Лідером за всіма показниками є Київ, повідомили у Міністерстві юстиції.

Найбільше дітей за перші шість місяців 2024 року народилося у:

Києві – 9 695;

Львівській області – 7 923;

Дніпропетровській області – 6 962;

Одеській області – 6 197;

Київській області – 4 947;

Рівненській області – 4 532;

Закарпатській області – 4 323;

Вінницькій області – 4 005;

Івано-Франківській області – 3 916;

Харківській області – 3 798.

Лідерами за кількість укладених шлюбів стали:

Київ – 9 392;

Дніпропетровська область – 7 076;

Одеська область – 4 896;

Київська область 4 848;

Львівська область – 4 616;

Харківська область – 4 148;

Вінницька область – 3 362;

Полтавська область – 3 065;

Черкаська область – 3 001;

Хмельницька область – 2 925.

Розірвали шлюб майже вп’ятеро менше подружніх пар – понад 15,5 тисяч по всій Україні.

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Крім того, 4,6 тисячі громадян змінили своє ім’я, прізвище або по батькові. Найчастіше ця процедура проводилася у Києві (709), Дніпропетровській (390), Львівській (329), Одеській (325) та Київській (291) областях.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що, починаючи з 2013 року, народжуваність в Україні щороку знижується приблизно на 7%.

Також, за даними "Опендатабот", у 2023 році народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабної війни.