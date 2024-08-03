У Мін'юсті назвали статистику народжуваності, шлюбів і розлучень від початку 2024-го: Київ лідирує
Протягом першого півріччя 2024 року в Україні народилось понад 87,6 тисячі малюків. Також українці зареєстрували понад 72,6 тисячі шлюбів, а розлучень – у п’ять разів менше.
Лідером за всіма показниками є Київ, повідомили у Міністерстві юстиції.
Найбільше дітей за перші шість місяців 2024 року народилося у:
- Києві – 9 695;
- Львівській області – 7 923;
- Дніпропетровській області – 6 962;
- Одеській області – 6 197;
- Київській області – 4 947;
- Рівненській області – 4 532;
- Закарпатській області – 4 323;
- Вінницькій області – 4 005;
- Івано-Франківській області – 3 916;
- Харківській області – 3 798.
Лідерами за кількість укладених шлюбів стали:
- Київ – 9 392;
- Дніпропетровська область – 7 076;
- Одеська область – 4 896;
- Київська область 4 848;
- Львівська область – 4 616;
- Харківська область – 4 148;
- Вінницька область – 3 362;
- Полтавська область – 3 065;
- Черкаська область – 3 001;
- Хмельницька область – 2 925.
Розірвали шлюб майже вп’ятеро менше подружніх пар – понад 15,5 тисяч по всій Україні.
Крім того, 4,6 тисячі громадян змінили своє ім’я, прізвище або по батькові. Найчастіше ця процедура проводилася у Києві (709), Дніпропетровській (390), Львівській (329), Одеській (325) та Київській (291) областях.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що, починаючи з 2013 року, народжуваність в Україні щороку знижується приблизно на 7%.
Також, за даними "Опендатабот", у 2023 році народилося на третину менше дітей, ніж до повномасштабної війни.