Кожен десятий підліток має ознаки залежності від соцмереж чи ігор в інтернеті: звіт ВООЗ

Дослідження демонструють, що надмірне використання гаджетів пов'язане з меншою кількістю сну

Серед підлітків з країн Європи, Центральної Азії та Канади "різко зростає" рівень проблемного використання соціальних мереж та ігор. Дедалі більше дітей середнього та старшого шкільного віку мають симптоми залежності від інтернету.

Про це йдеться у звіті Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Фахівці ВООЗ вважають, що проблемна поведінка в інтернеті може виражатися в:

нездатності контролювати використання соцмереж та онлайн-ігор або відмовитися від них;

нехтуванні іншими формами діяльності;

зіткненні з негативними наслідками надмірного використання інтернету в повсякденному житті.

У ході дослідження у 2022 році соціологи опитали майже 280 тисяч підлітків віком 11, 13 і 15 років з 44 країн та регіонів, зокрема Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, Естонії, Ісландії, Казахстану та Вірменії.

Українські діти участі в опитуванні не брали.

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Результати засвідчили, що понад 1 з 10 підлітків (11%) має ознаки проблемної поведінки в соцмережах і складнощі з контролем часу, протягом якого використовують свої гаджети.

Більше від цього страждають дівчата (13%), ніж хлопці (9%).

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У ВООЗ називають отримані показники "різким зростанням", оскільки в 2018 році симптоми залежності від інтернету мали лише 7% підлітків.

"Це викликає гострі занепокоєння щодо впливу цифрових технологій на психічне здоров’я та благополуччя молодих людей", – зазначають у ВООЗ.

Крім того, понад третина (36%) підлітків постійно контактують із друзями через інтернет, ще 34% опитаних грають в цифрові ігри щодня.

Результати опитування продемонстрували, що 1 з 5 підлітків (22%) щонайменше 4 години на день грає в ігри. При цьому хлопці більше схильні до залежності від цього виду розваг.

За підрахунками фахівці організації, 12% дітей середнього та старшого шкільного віку мають ознаки залежності від ігор.

Зростання проблемного використання соцмереж серед підлітків "викликає серйозне занепокоєння" щодо потенційного впливу на молодь, говорять в організації.

Попередні дослідження показали, що залежність від інтернету має зв’язок з нижчим психічним та соціальним добробутом, а також вищими ризиками вживання психоактивних речовин.

Також надмірне використання соцмереж та ігор пов’язують з меншою кількістю сну та пізнім засинанням, що потенційно впливає на загальний стан здоров’я та успішність підлітків.

Науковці виявили зв’язок між ознаками залежності від онлайн-ігор та нижчим рівнем задоволеності життям, частішими скаргами на психологічні проблеми та меншою підтримкою однолітків.

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Натомість у звіті підкреслили переваги відповідального використання соцмереж, до яких відносять більш міцні контакти з однолітками та можливість побудови соціальних зв’язків.

Фахівці ВООЗ стверджують, що покращення цифрового середовища та освіти може допомогти підліткам навчитися розумно використовувати можливості інтернету.

"Надзвичайно важливо, щоб ми вжили заходів для захисту, щоб дозволити підліткам безпечно орієнтуватися в цифровому просторі та підготувати їх до свідомого вибору щодо своєї діяльності в інтернеті шляхом максимізації переваг та мінімізації ризиків. Тобто вони повинні керувати соціальними медіа, а не навпаки", – сказала докторка Наташа Аззопарді-Мускат, директорка з політики та систем охорони здоров’я країн Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Нагадаємо, у 2023 році Організація Об'єднаних націй з питання освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) закликала заборонити в школах використання мобільних телефонів. Це пояснили потребою вберегти дітей від кібербулінгу та покращити успішність школярів.