Забруднення Сейму та Десни: скільки риби вже загинуло

Скільки риби загинуло через забруднення Сейму і Десни

На Сумщині та Чернігівщині зібрали 31 тонну риби, яка загинула через забруднення річок Сейм та Десна.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Ігор Зубович.

За його словами, у Сумській області стан води вже покращується.

"Тому кількість загиблої риби (останнім часом – ред.) майже не змінилася. Це 12 тонн і 15 кілограмів.

Ми розуміємо, що там загибель вже не відбувається. Можливо, лише в деяких місцях. Але наші фахівці працюють над цим", – зазначив Зубович.

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У Чернігівській області загиблої риби більше – майже 19 тонн.

Як зазначає виконувач обов’язків голови Держекоінспекції, рибу з чернігівського пляжу прибрали повністю.

Нагадаємо, українські фахівці встановили джерело забруднення річок Сейм та Десна. За "майже 100-відсотковими даними", ним є Тьоткінський цукровий завод, розташований на території Курської області РФ.