Джерело забруднення Сейму і Десни знайшли, відновлення річок займе 2-3 роки

Українські фахівці встановили джерело забруднення річок Сейм та Десна. За "майже 100-відсотковими даними", ним є Тьоткінський цукровий завод, розташований на території Курської області РФ.

Про це повідомили директор Інституту гідробіології Сергій Афанасьєв та директор Український гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий на пресконференції у медіацентрі "Україна-Укрінформ".

За словами Осадчого, до води потрапило близько 5,7 тисячі тонн продуктів переробки цукру.

Надходження продуктів переробки відбувалося протягом 7-9 діб. Це виключно органічні речовини.

"Велика кількість продуктів переробки була у розчинному вигляді. Як тільки ця маса надходила до річки Сейм, вона практично за кілька годин знищила весь кисень. Тому що одна молекула фруктози "споживає" 12 молекул кисню", – пояснив Володимир Осадчий.

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Він зазначив, що останні дослідження поблизу міста Остер (Чернігівська область) показали, що наразі вода перебуває у доволі хорошому стані.

"Завдяки тому, що Десна дуже добре працює як самоочищувальна система, підвищується кислотність води, здійснюється насичення киснем шляхом гідробіологічних процесів.

Я відчуваю, що ми можемо навіть не спостерігати забруднень у Києві. Але ми повинні бути на жорсткому контролі", – запевнив керівник інституту.

Водночас, за словами Сергія Афанасьєва, відновлення біорізноманіття та біоресурсів річок Сейм та Десна займе 2-3 роки.

Також Володимир Осадчий додав, що вода у криницях в сільській місцевості є абсолютно безпечною, адже зв’язку між поверхневими та підземними водами немає.

Чи безпечна вода у Сеймі та Десні?

Керівник гідрометеорологічного інституту запевнив, що після водопідготовки речовини, які присутні у водах річок, будуть безпечними для людей і тварин. Однак це за умови наявності є кисню.

"Речовини, які осіли на дно, шляхом повільного окислення за декілька місяців вже не будуть заважати екосистемі річки", – сказав Осадчий.

Однак очільник Інституту гідробіології Сергій Афанасьєв зауважив, що зараз про абсолютну безпеку води не йдеться. За його словами, організм кожної людини може по-різному реагувати на перевищення норм концентрації.

"Я б не рекомендував купатися у забрудненій воді. Щобільше, наші дослідження показують, що у мелясі (речовині, яка є продуктом переробки цукру – ред.) тест-організми Дафнія магна та Церіодафнія розмножуються, як чумні (із надзвичайною швидкістю – ред.).

Це додаткова органіка, додатковий корм. Таким чином, відбувається також розмноження мікробіологічної складової. Це може бути неприємним для людини", – попередив він.

Нагадаємо, у середині серпня 2024 року почала з’являтися інформація про забруднення річки Сейм, що протікає на Сумщині та Чернігівщині з Курської області РФ.

27 серпня Держагенція з рибного господарства звинуватила росіян в отруєнні води.

28 серпня в Київській міській державній адміністрації запевнили, що вода в столиці безпечна, а на випадок погіршення ситуації водоканал зможе забезпечити киян питною водою.

За даними Міндовкілля, станом на 10 вересня забруднення Десни посунулося орієнтовно на 191 кілометр від впадіння річки Сейм у водойму.

У КМДА повідомили про створення двох сценаріїв щодо потенційного забруднення Дніпра. За песимістичним прогнозом, якщо неякісна вода із Десни досягне столиці, у місті передбачили запаси очищеної води.

11 вересня у Міндовкілля повідомили, що забруднена вода із річки Сейм може досягти Київщини 14-16 вересня. Однак очисні споруди "мають впоратися" із забрудненням.