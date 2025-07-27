Дещо менше, ніж торік: скільки українців побралися від початку 2025 року

У першому півріччі 2025 року українці уклали 69 тисяч шлюбів, що дещо менше, ніж 72,7 тисячі нових сімей за аналогічний період минулого року.

Найчастіше шлюби брали в Києві – там обітницями обмінялися понад 14 тисяч пар, повідомили в Міністерстві юстиції України.

Серед лідерів по регіонах за кількістю нових родин опинилися:

Дніпропетровська область – 5,8 тисячі;

Львівська – 4,7 тисячі;

Київська – 4,2 тисячі;

Одеська – 4 тисячі.

Найменше нових шлюбів від початку року зареєстрували на Херсонщині (217), Донеччині (544), у Чернівецькій (1128), Тернопільській (1288) та Закарпатській (1418) областях.

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