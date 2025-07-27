Дещо менше, ніж торік: скільки українців побралися від початку 2025 року
Найбільшу кількість шлюбів зареєстрували в Києві
Фото: VadimVasenin/DepositPhotos
У першому півріччі 2025 року українці уклали 69 тисяч шлюбів, що дещо менше, ніж 72,7 тисячі нових сімей за аналогічний період минулого року.
Найчастіше шлюби брали в Києві – там обітницями обмінялися понад 14 тисяч пар, повідомили в Міністерстві юстиції України.
Серед лідерів по регіонах за кількістю нових родин опинилися:
- Дніпропетровська область – 5,8 тисячі;
- Львівська – 4,7 тисячі;
- Київська – 4,2 тисячі;
- Одеська – 4 тисячі.
Найменше нових шлюбів від початку року зареєстрували на Херсонщині (217), Донеччині (544), у Чернівецькій (1128), Тернопільській (1288) та Закарпатській (1418) областях.
Раніше ми розповідали про найпоширеніші імені для дітей за останні 10 років.
РЕКЛАМА: