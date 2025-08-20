Уряд ухвалив дати початку та завершення навчального року у школах

Уряд затвердив терміни нового навчального року у закладах загальної середньої освіти – він триватиме з 1 вересня 2025 року по 30 червня 2026-го.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Натомість структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначатиме педагогічна рада закладу освіти.

Хто вирішує, коли закінчується навчальний рік і починаються канікули?

Це питання входить до компетенції самих освітніх закладів. Рішення ухвалює педагогічна рада, яка враховує:

навчальне навантаження;

безпеку в регіоні;

потреби та стан учнів;

готовність учителів.

"Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти", – зазначили у МОН.

Чи обов'язково навчатися в червні?

Ні, це не є обов'язковим.

"Заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії.

Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти", – наголосили у міністерстві.