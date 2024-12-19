У 2024 році в Україні склали понад 200 протоколів за булінг у школах: найбільше – на підлітків

Скільки у 2024 році склали протоколів через булінг у школах

Від початку 2024 року поліція зафіксувала понад 200 випадків булінгу в українських школах.

Кожен другий протокол склали на підлітків у віці з 14 до 16 років, повідомляє "Опендатабот".

Всього за 10 місяців правоохоронці склали 219 протоколів за булінг в освітньому середовищі (стаття 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни, випадків цькування поменшало. У 2021 році таких протоколів було 336.

Статистика справ про булінг у школах Опендатабот

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В "Опендатабот" зауважують, що суди почали ефективніше розглядати такі справи. У 2024 році вже ухвалили 160 рішень – це 73% від усіх складених протоколів. Протягом попередніх трьох років, в середньому, їхня частка становила 60%.

Кожен другий протокол за цькування складають на підлітків у віці з 14 до 16 років. Таких порушень побільшало за останні два роки: у 2021 році протоколи на підлітків складали 45% від усіх справ.

Майже кожне шосте зафіксоване правопорушення – це булінг, вчинений групою людей або ж повторно (37 справ).

12 протоколів склали на освітян, які знали про булінг, але не повідомили про нього.

Через що найбільше складали протоколи Опендатабот

У жовтні в Україні запрацював ресурс для анонімних звернень щодо булінгу. За цей час через нього подали 85 заяв.

За даними Міністерства освіти та науки, у 80% випадків скарги на цькування надсилали батьки.

Нововведенням вже скористалися у 16 регіонах країни. Більшість заяв подали у Києві та області – 36 повідомлень. На другому і третьому місцях – Одещина (9) та Львівщина (8).

Нагадаємо, освітня омбудсменка Надія Лещик в інтерв’ю "УП. Життя" повідомила, що понад 20% справ щодо булінгу не доходять до суду через те, що сплив термін розгляду. Наразі він складає 3 місяці.

Також дослідження показало, що 51,3% учнів 5-9 класів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій, зазнавали булінгу хоча б раз у житті. Частіше це траплялося з дівчатами (55,9%), ніж з хлопцями (46,2%)