Освітня омбудсменка: Педагоги, винні у булінгу, мають бути відсторонені від роботи

Новопризначена освітня омбудсменка Надія Лещик виступає за зміни в законодавстві, які посилять відповідальність вчителів за булінг.

В інтервʼю для "УП. Життя" вона наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту, що передбачає відсторонення від роботи педагогів, визнаних судом винними у цькуванні.

"Це наша позиція, тому ми також хочемо, щоб були внесені зміни у законодавство щодо булінгу. Якщо суд визнає педагога винним у булінгу, його мають відсторонити на рік, два, три – це вже будуть вирішувати депутати, Верховна Рада України. Сподіваюся, законопроєкт щодо посилення відповідальності буде", – заявила омбудсменка.

Вона також наполягає на продовженні терміну розгляду справ щодо булінгу із трьох місяців до року.

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"Ми аналізували судові рішення і побачили, що понад 20% справ не розглядаються у судах через те, що сплив термін розгляду – 3 місяці.

Я буду ініціювати, щоб цей термін було продовжено хоча б до року, тому що суди не встигають, вони перевантажені", – зазначила Лещик.

Також вона наголосила, що педагоги, які вигорають на роботі, мають звертатися за психологічною допомогою або навіть тимчасово змінювати сферу діяльності, аби уникнути негативного впливу на учнів.

Нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11543 про внесення змін до закону "Про загальну середню освіту". Цей документ передбачає, що до роботи у закладах освіти не можуть бути допущені особи з судимостями за злочини проти статевої свободи, насильство, булінг чи домашнє насильство.

"Я зауважила, що такі вимоги мають бути не лише до охоронців, а і до всіх працівників закладів освіти. Цей законопроєкт стосується шкіл, але, я думаю, що його норми треба розповсюдити на закони, які регулюють інші рівні освіти", – наголосила омбудсменка.

Ще однією проблемою в питаннях булінгу Лещик вважаю відсутність законодавчого захисту від цькування для студентів.

За її словами, після досягнення 18 років цькування вже не розглядається законом як булінг, а кваліфікується за іншими статтями, наприклад, хуліганством, що значно ускладнює доведення провини викладачів.

"Ми розглядали це питання, коли працювали в робочій групі над законопроєктом щодо протидії насильству та жорстокому поводженню з дітьми, який уже підписав президент. З депутатами та юристами думали, як вписати студентів у цей законопроєкт, щоб і вони були захищені. Але поки не вийшло", – визнала омбудсменка.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11543 про безпеку в закладах загальної середньої освіти.