ДСНС: Щороку від пожеж в Україні гине в середньому 2 тисячі людей

Щодня в Україні фіксують у середньому 240 пожеж, у яких гине приблизно чотири людини, а ще п'ятеро – травмуються.

Про це розповів начальник управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Цирень під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

За словами Циреня, якщо розглядати ці цифри в річній перспективі, то вони свідчать про "тривожну статистику".

"У середньому за рік гинуть дві тисячі громадян тільки від пожеж, пʼять тисяч можуть постраждати", – зазначив представник ДСНС.

Також у ДСНС закликали українців утриматися від розведення вогнищ на природі під час святкування Великодня.

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"Територія нашої країни дуже постраждала від вибухонебезпечних предметів. Деякі були деокуповані, на яких теж знаходять дуже багато вибухонебезпечних предметів.

Особливо, якщо ліси та парки будуть використовуватися, то я не рекомендую розводити багаття, тому що в цьому році дуже велике зростання пожеж в екосистемах. На 68% сьогодні зафіксовано ріст пожеж в екосистемах", – пояснив Роман Цирень.

До втрат від надзвичайних ситуацій також належать загибель і травмування людей унаслідок дорожньо-транспортних пригод, каже Роман Цирень.

За статистикою Міністерства внутрішніх справ, за 2024 рік трапилося майже 26 тисяч аварій з потерпілими. Понад 3,2 тисячі людей загинули та понад 32 тисячі зазнали травм. Це на 5-9% більше у порівнянні з 2023-ім.

Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, найрозповсюдженішою причино ДТП з потерпілими і загиблими є перевищення дозволеної швидкості руху. Цей показник складає майже 39,4%.

Також поширеними причинами аварій були порушення правил маневрування, проїзду перехресть і пішохідних переходів, а також кермування у стані алкогольного сп’яніння.

"Якщо прирівняти і додати сюди ще ДТП, від яких шість тисяч наших громадян гине, то це колосальні втрати людей, які ми несемо", – підсумував начальник управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям.

Нагадаємо, лише 55 українців загинули внаслідок побутових пожеж за перші 6 днів 2025 року. Пожежі виникали через коротке замикання електромережі, недотримання правил використання опалювальних приладів та необережне поводження з вогнем, зокрема куріння у ліжку напідпитку.