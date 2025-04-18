ДСНС: Щороку від пожеж в Україні гине в середньому 2 тисячі людей
Щодня в Україні фіксують у середньому 240 пожеж, у яких гине приблизно чотири людини, а ще п'ятеро – травмуються.
Про це розповів начальник управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Цирень під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".
За словами Циреня, якщо розглядати ці цифри в річній перспективі, то вони свідчать про "тривожну статистику".
"У середньому за рік гинуть дві тисячі громадян тільки від пожеж, пʼять тисяч можуть постраждати", – зазначив представник ДСНС.
Також у ДСНС закликали українців утриматися від розведення вогнищ на природі під час святкування Великодня.
"Територія нашої країни дуже постраждала від вибухонебезпечних предметів. Деякі були деокуповані, на яких теж знаходять дуже багато вибухонебезпечних предметів.
Особливо, якщо ліси та парки будуть використовуватися, то я не рекомендую розводити багаття, тому що в цьому році дуже велике зростання пожеж в екосистемах. На 68% сьогодні зафіксовано ріст пожеж в екосистемах", – пояснив Роман Цирень.
До втрат від надзвичайних ситуацій також належать загибель і травмування людей унаслідок дорожньо-транспортних пригод, каже Роман Цирень.
За статистикою Міністерства внутрішніх справ, за 2024 рік трапилося майже 26 тисяч аварій з потерпілими. Понад 3,2 тисячі людей загинули та понад 32 тисячі зазнали травм. Це на 5-9% більше у порівнянні з 2023-ім.
Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, найрозповсюдженішою причино ДТП з потерпілими і загиблими є перевищення дозволеної швидкості руху. Цей показник складає майже 39,4%.
Також поширеними причинами аварій були порушення правил маневрування, проїзду перехресть і пішохідних переходів, а також кермування у стані алкогольного сп’яніння.
"Якщо прирівняти і додати сюди ще ДТП, від яких шість тисяч наших громадян гине, то це колосальні втрати людей, які ми несемо", – підсумував начальник управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям.
Нагадаємо, лише 55 українців загинули внаслідок побутових пожеж за перші 6 днів 2025 року. Пожежі виникали через коротке замикання електромережі, недотримання правил використання опалювальних приладів та необережне поводження з вогнем, зокрема куріння у ліжку напідпитку.