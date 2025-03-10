2,5 тисячі пожеж за вихідні: ДСНС показала наслідки діянь паліїв трави у різних областях

В Україні зафіксували понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах протягом вихідних 8 і 9 березня.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вигоріло майже 2 тисячі гектарів української землі.

Зокрема, на Вінниччині через загоряння сухостою постраждали троє людей: двоє чоловіків 46 і 75 років отримали травми, а ще один отруївся продуктами горіння. Полум’я перекинулося на господарчі будівлі.

Також надзвичайникам довелося боротися з вогнем у Житомирській області.

"Шалену кількість пожеж зафіксовано на Житомирщині – 144 займання на загальній площі понад 150 га. Вдумайтеся: на площі 150 га згоріло все!" – коментують рятувальники.

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Травмовані внаслідок пожеж також є на Полтавщині та Сумщині.

На Закарпатті палії знищили понад 76 га землі, що приблизно дорівнює площі села у Хустському районі.

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На Волині лише за останній тиждень рятувальники склали 59 протоколів за факти спалювання сухої рослинності та порушення пожежної безпеки.

На Тернопільщині рятувальники за вихідні ліквідували 59 пожеж, врятували від знищення 12 будівель і автомобіль.

Водночас на Хмельниччині вогонь знищив 9 приватних споруд та понад 50 тисяч м² землі.

"Не паліть сухостій! Бережіть природу! У разі пожежі негайно телефонуйте "101!" – наголошують надзвичайники.

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Нагадаємо, тільки у 2023 році від спалювання сухостою постраждали 8 тисяч га землі.