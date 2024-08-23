Стан свого здоров'я вважають відмінним менше 7% українців – опитування

Майже половина українців (45,8%) вважають, що мають посередній стан здоров'я, ще 34% – певною мірою добрий. При цьому переважна більшість громадян визнали, що не мають у раціоні достатньої кількості овочів та фруктів.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провів Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я за підтримки Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Фахівці під час проведення опитувань українців зосередилися на вивчення факторів розвитку неінфекційних захворювань, до яких відносяться широко поширені в Україні:

серцево-судинні патології;

онкологічні захворювання;

цукровий діабет;

хронічні хвороби органів дихання;

психічні розлади.

Дослідження допомогло зібрати дані про ставлення населення до власного здоров’я та фактори ризиків неінфекційних захворювань.

Як українці оцінюють свій стан здоров’я?

Серед опитаних учасників дослідження відмінним свій стан здоров’я називають лише 6,8%, ще 34% – оцінюють його як "досить добрий". Майже половина українців (45,8%) схиляються до того, що їхнє здоров’я має посередні показники.

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"Важливо враховувати, що самооцінка здоров’я є суб’єктивною і залежить від особистих очікувань та соціально-культурних факторів", – зауважують автори дослідження.

Як часто опитані вдаються до вживання алкоголю?

Останні наукові дослідження ставлять під сумнів тезу про те, що існує безпечна або навіть корисна доза алкоголю, цю думку також підтримує Всесвітня організація охорони здоров’я.

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Опитування показало, що 72% українців вживали алкоголь протягом минулого року, серед чоловіків показник був на 11,5% більшим, ніж серед жінок, і склав 77,8%.

Ще 28% населення взагалі не вживали напоїв, що містять етиловий спирт, зокрема 33,7% жінок та 22,2% чоловіків.

Після повномасштабного вторгнення 42,5% респондентів скоротили кількість алкоголю.

"При цьому загальна тенденція споживання алкоголю в Україні відображає, що більшість респондентів залишається на тому самому рівні споживання після початку повномасштабного вторгнення (47,1%)", – додають соціологи.

Яка частка українців займаються фізичною активністю?

Соціологічне опитування показало, що загальний відсоток фізично активних українців становить 83,4%. Ще 70,7% дорослих українців є переважно фізично активними під час роботи – цей показник зростає з віком.

При цьому рівень фізичної активності близько 16,6% населення не відповідає рекомендаціям ВООЗ. Фахівці вважають, що для гарного самопочуття необхідно виконувати принаймні 150-300 хвилин аеробних вправ помірної інтенсивності або 75-150 хвилин – високої інтенсивності впродовж тижня.

Наскільки здоровими є харчові звички населення?

За даними ВООЗ, ідеальним вважається раціон, який включає п’ять порцій різних фруктів та овочів щодня, що дорівнює щонайменше 400 грамів продуктів.

Більшість опитаних у ході дослідження не дотримуються цієї рекомендації, зокрема 87,9% українців споживають менше п’яти порцій фруктів та овочів на день. Ще 0,2% не мають у раціоні цих продуктів узагалі.

"Щодо сезонних змін у споживанні фруктів та овочів, близько 80,2% населення вказують, що їхнє споживання змінюється залежно від сезону.

Це може бути пов'язано з доступністю та сезонністю деяких фруктів та овочів, які можуть бути більш доступними та привабливими в різні пори року", – зазначають автори дослідження.

У середньому українці вживають 1 літр води на день, ці показники зменшуються відповідно до збільшення віку респондентів.

Результати опитування показали, що більшість респондентів зловживають сіллю в раціоні.

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"Середнє споживання солі в Україні складає близько 6,435 грамів на день, що перевищує рекомендовану ВООЗ норму в менше ніж 5 грам (1 чайна ложка) на день", – йдеться в дослідженні.

Крім того, близько 30,4% усіх учасників опитування щодня споживають продукти з високим вмістом цукру, найвищий відсоток серед них складають українці віком понад 45 років.

Понад половина опитаних українців щодня п’ють солодкі напої – 52,8%.

Як зазначають автори дослідження, високі показники споживання цукру можуть вказувати на шкідливі харчові звички. Це може впливати на метаболічні процеси, артеріальний тиск, а також збільшувати ризик розвитку захворювань ротової порожнини.

У ході дослідження соціологи опитали понад 2400 українців з усіх регіонів України, крім тих, що перебувають під тимчасовою окупацією. Учасників опитали у жовтні-листопаді 2023 року методом телефонного інтерв'ю.

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