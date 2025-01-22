Українська стає більш престижною: скільки громадян розмовляють нею вдома та вважають рідною
Майже 70% українців заявляють, що вільно володіють українською мовою. Водночас 27% опитаних громадян можуть спілкуватися українською у побуті, але у них виникають труднощі під час розмов на складні теми.
Лише 2% респондентів повідомили, що мають труднощі з розумінням мови, а 0,5% взагалі не розуміють українську.
Про це свідчать результати опитування громадян фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Вільно володіють українською 95% мешканців західних регіонів, центральних – 65%, південних – 60%, східних – 50%.
Водночас більшість респондентів на заході країни повідомляють, що не мають проблем із розмовами на будь-які теми українською, тоді як на сході та півдні частка таких осіб значно менша.
Загалом молодь в Україні активно підтримує українську мову: серед респондентів віком до 30 років 76% вільно володіють українською. Цей показник вищий, ніж серед людей старшого віку, де він коливається від 65% до 72% залежно від вікової групи.
78% опитаних вважають українську своєю рідною мовою. У 2017 році цей показник становив 68%, а у 2015-му – 60%.
98% респондентів, які вважають українську рідною мовою, живуть у західних регіонах, 87% – у центральних. У південних та східних регіонах частка тих, хто назвав українську рідною, становить 57% і 48% відповідно.
Зростає і частка тих, хто спілкується вдома українською мовою. 70,5% опитаних сказали, що вдома розмовляють лише або переважно українською. Це на 20% більше, ніж у 2015 році.
Особливо високий відсоток респондентів, які спілкуються українською мовою в побуті, у західному регіоні (98%), хоча в центральному (79%), південному (40%) та східному (34%) також спостерігається позитивна тенденція.
При цьому 75,5% респондентів вважають, що українською мовою більш престижно спілкуватися серед друзів та колег. У 2015 році відсоток українців, які так вважали, становив 43%.
Кількість тих, хто вважає російську мову більш престижною, зменшилася до 6%, що на 15% менше, ніж було у 2015 році. Ці зміни на користь української мови спостерігаються в усіх регіонах, зокрема, на півдні та сході, де раніше російська була популярнішою.
Водночас 16% українців відповіли, що їм "байдуже якою" мовою спілкуватися.
Раніше мовний омбудсмен в інтервʼю для "УП. Життя" розповів, чому двомовність – небезпечна, а лагідна українізація більше неактуальна.