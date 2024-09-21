"Розстріляне покоління": Точицький розповів, скільки митців загинуло на фронті за час повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 123 українські митці, які долучилися до лав Збройних сил. Крім того, РФ зруйнувала або пошкодила понад тисячу об'єктів культурної спадщини в Україні.

Про це 21 вересня повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький в ефірі телемарафону "Єдині новини" .

"Ця війна не лише за території, вона спрямована на знищення усього українського – культури, мови, ідентичності. Ми маємо вже своє розстріляне покоління митців", – заявив очільник Мінкультури.

За його словами, питання збереження української ідентичної як частини європейської спадщини – завдання національної безпеки.

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Задля цього у відомстві ініціюють обговорення з іноземними партнерами способи збереження української культури та повернення викраденого Росією.

"Наші колеги чітко розуміють, що ця війна має ознаки геноциду. Ми будемо робити все, аби таким чином це було представлено в міжнародних судових інцитуціях", – зауважив Точицький.

Нагадаємо, у травні 2023 року на фронті загинув український письменник, автор книги "Завод" Ігор Мисяк. Чоловік був учасником Революції Гідності, а з осені 2014 року захищав країну у лавах ЗСУ.

Також на війні загинув автор театру та кіно Олексій Хільський, відомий ролями в серіалах "Лікар Ковальчук", "Нюхач" та інші.

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Унаслідок повномасштабного вторгнення обірвалося життя актора та режисера Андрія Павленка, біографія якого налічує більш ніж пів сотні серіалів та фільмів.

Зі зброєю в руках на Донеччині загинув письменник та волонтер Олександр Меньшков – автор книги "Я, Фокс і окупація".

Наприкінці серпня 2024 року загнув автор Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка Андрій Касьянов.