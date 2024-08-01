МОН: Понад 80% українських шкіл мають генератори, але їх недостатньо для повноцінного навчання

У МОН розповіли, чи всі школи в Україні мають генератори

Понад 80% українських шкіл забезпечені генераторами. Їх закуповують органи місцевої влади.

"Цих генераторів не достатньо для повноцінної організації освітнього процесу з використанням усієї потрібної техніки, проте їх може бути достатньо для очних зустрічей вчителів із дітьми", – повідомило Міністерство освіти на інформаційний запит hromadske.

Нещодавно Міністерство освіти і науки оприлюднило план політики "Школа офлайн", в рамках якого до очного навчання мають повернутися 300 тисяч школярів. Зміни почнуть діяти з наступного навчального року.

На думку фахівців МОН, це найкращий варіант в умовах відключення електроенергії, бо тоді "діти будуть в однакових умовах, а не в себе вдома з різним графіком вимкнень".

У відомстві також зазначили, що якщо відключення будуть тривалими, то школи мають право "підлаштувати" освітній процес під ситуацію, яка виникне.

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Натомість ситуація у прифронтових та прикордонних територіях значно гірша. Там досі бракує укриттів, через що діти змушені здобувати освіту дистанційно.

57 проєктів укриттів уже фінансуються державою, проте цього недостатньо – необхідно побудувати ще 165 тимчасових укриттів. У тих областях, де це неможливо зробити, громади закуповуватимуть автобуси, на яких школярі зможуть їздити на навчання до шкіл, які вже мають укриття.

Нагадаємо, у Запоріжжі будують першу в місті підземну школу – вона стане шостою укріпленою будівлею навчального закладу в області, де навчатимуться школярі. Школа такого типу вже функціонує у Харкові.