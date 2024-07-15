ООН прогнозує скорочення населення України до 15 млн у 2100 році: що на це кажуть в інституті демографії

Прогноз ООН щодо демографічної ситуації у 2100 році є песимістичним

До 2100 року населення України може скоротитися до 15,3 мільйона людей.

Про це йдеться у перегляді прогнозів народонаселення світу на 2024 рік, підготовленому Департаментом із економічних і соціальних питань Секретаріату ООН.

За даними ООН, станом на 1 січня 2024 року населення України становило 37 мільйонів 441 тисяча людей.

До 2026 року населення України зростатиме й сягне 39,7 мільйона, після чого кількість людей в країні почне щороку зменшуватися, вважають у ООН. Так у 2100 році чисельність населення може скоротитись до 15,3 мільйона осіб.

Заступник директора інституту демографії Олександр Гладун у коментарі "Українській правди. Життя" зазначив, що такий прогноз ООН – дуже песимістичний.

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Він пояснив, що є кілька категорій демографічних прогнозів – оптимістичні, реалістичні та песимістичні. Кожен з них має свої параметри щодо народжуваності, смертності та міграції.

"Як на мене, це один з найбільш песимістичних прогнозів щодо нашої держави. Він напевно розроблений з урахуванням війни та відсутності жодних заходів демографічної політики.

Однак я б не радив сприймати прогноз ООН щодо демографії як якийсь реальний вирок України", – зазначив Олександр Гладун.

Прогнози також діляться за тривалістю – короткострокові (2-5 роки, є найбільш точними), середньострокові (10-15 років) та довгострокові (понад 50 років). Точність зменшується при збільшенні часового проміжку.

За прогнозом інституту демографії у середині 2023 року, чисельність населення України до 2037 року може скоротитись приблизно до 30 мільйонів.

"Довгострокові прогнози треба розглядати як попередження – до чого може призвести розвиток подій при тих чи інших параметрах народжуваності, смертності, міграції.

На мою думку, найпесимістичніший прогноз для України в довгостроковій перспективі – це скорочення до 25 мільйонів громадян. Але навіть якщо чисельність населення почне стрімко скорочуватись, воно буде замінюватися людьми, які мігруватимуть з інших країн", – пояснив фахівець.

Нагадаємо, The New York Times навесні 2024 року заявило, що покоління здорових чоловіків віком до 30 років наразі найменше за всю історію незалежності України.