СтратКом: У ЗСУ служать 300 священників з 13 релігійних організацій

В Україні капеланом можуть стати священники, які мають вищу богословську освіту

У складі українського війська служать понад 300 священників, які належать до 13 різних релігійних організацій.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил (СтратКомі).

"Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала Закон "Про Службу військового капеланства" у листопаді 2021 року. Однак систему роботи військових священників (капеланів) в Україні запустили лише в жовтні 2022 року.

У СтратКомі зауважили, що фактично капеланське служіння в українському війську розпочалося ще після початку вторгнення РФ на територію Криму та Донецької і Луганської областей у 2014 році.

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"Збройні Сили України вітають своїх духовних отців і дякують їм за жертовність та служіння Богу та українському воїнству!" – додали в Управлінні стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, військовим капеланом може стати охочий священнослужитель, який є громадянином України. Він має належати до зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримати від її управління мандат на капеланство.

Водночас служитель, відповідно до закону, не може входити до складу Української православної церкви Московського патріархату.

Крім того, військовий священник має здобути вищу богословську освіту та пройти спеціальне навчання.