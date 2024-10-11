Чим капелан відрізняється від священника? Пояснює ПЦУ

З 2022 року в Україні офіційно запустили Службу військового капеланства ЗСУ. Капелани також надають духовну опіку пацієнтам лікарень у деяких областях.

У Православній Церкві України пояснили, чим капелани відрізняються від інших служителів.

Священник – це сан служителя Церкви, а капелан – це форма виконання священником свого покликання та обовʼязків у особливих умовах.

"Священники – це служителі, які через Таїнство священства, через рукопокладання (грецькою мовою "хіротонія"), одержують особливий дар благодаті Святого Духа для священного служіння Церкві Христовій", – кажуть у ПЦУ.

Священники (ієреї, пресвітери) – це другий ступінь церковної ієрархії, середній між дияконом та єпископом.

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Вони можуть звершувати всі богослужіння і Таїнства (за винятком хіротонії нових священнослужителів, освячення мира й антимінсу – на це мають право лише особи в сані єпископа).

Водночас капелани – це священнослужителі, які мають богословську освіту й спеціальну підготовку, та здійснюють своє служіння для окремої спільноти, певних груп людей.

"Капеланське служіння обумовлене особливостями місця і спільноти, для яких воно звершується. Якщо парафіяльний священник звершує служіння для громади, яка складається з дуже різних людей, то капелан – для загалом однорідної групи: для військових, для лікарів та хворих (медичний капелан), для увʼязнених (пенітенціарний)", – пояснюють у ПЦУ.

Військові капелани, окрім вищої богословської освіти, повинні також мати підтвердження навчання за спеціальною програмою у відповідних закладах вищої освіти ЗСУ.

Також ці священнослужителі проходять особливу підготовку у сфері душпастирської опіки воїнів та мають бути відповідно психологічно підготовленими.

"Військові капелани звершують своє служіння в умовах, які дуже відрізняються від умов служіння звичайних священників. Паства військових капеланів – активна, фізично сильна, озброєна, часто перебуває у неспокійному, нестабільному душевному настрої.

Душпастирська опіка капелана – це не повчати, не вказати на щось, а вислухати, підтримати, встановити довірливі відносини, стати другом, побратимом", – пояснює ПЦУ.

Важливо, що капелани надають духовну підтримку всім бійцям, незалежно від їхньої віри чи навіть її відсутності.

"Військовий капелан є представником певної релігійної організації чи конфесії у війську, але він надає духовну підтримку людям будь-якого віросповідання, не нав’язуючи іншим своїх релігійних поглядів, при цьому не відмовляючись від власних переконань", – додають у Церкві.

Нагадаємо, статус військового капелана узаконили в грудні 2021 року, а в березні 2022-го відповідний закон набув сили.

Нині військовий капелан прирівнюється до військовослужбовця ЗСУ, Нацгвардії чи Державної прикордонної служби України, та проходить службу разом з іншими захисниками.

В Україні поки ще не встановлено офіційного Дня капеланів на державному рівні. Але традиційно ПЦУ вшановує їх 12 жовтня, у день пам’яті святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського.