Які права вчителів порушують найбільше? Відповідає освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що в українських закладах освіти найчастіше порушуються права вчителів на оплату праці та вільний вибір способу викладання.

Також вчителі страждають від утисків адміністрації й мобінгу (цькування на роботі), розповів освітній омбудсмен в інтервʼю "УП. Життя".

"Хоча закон про протидію мобінгу ухвалено, але він абсолютно не працює. Знаєте чому? Бо під час війни перевірки Державної служби України з питань праці заборонені. А уповноваженим органом, який має право складати протоколи і передавати їх до суду, є саме Держпраці. Остання на всі наші численні звернення каже: "Кабмін заборонив проводити перевірки", – заявив омбудсмен.

Минулого року Горбачов запропонував Раді визнати заяву про мобінг підставою для перевірки навіть під час воєнного стану. Поки що ці зміни підтримали лише у першому читанні.

Омбудсмен також наголосив, що вчителі, які зазнають цькування на роботі, мають подавати заяву до поліції. Адже стаття 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що булінг – це "цькування учасника освітнього процесу", тобто не лише учнів, а й педагогів.

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Також освітній омбудсмен прокоментував ідею повернення дітей-переселенців до очного навчання, зарплати вчителів, зміни у правилах вступу до аспірантури та ініціативи щодо початку навчального року в серпні. Детальніше – читайте тут.

Нагадаємо, раніше Сергій Горбачов запропонував позбавляти працівників звання педагога за булінг, мобінг і держзраду, а також посперечався із мером Львова щодо дати початку навчального року.