В Міноборони розповіли, скільки жінок звертаються до рекрутингових центрів ЗСУ

Кількість українок, які цікавляться військовою службою, значно зросла: близько 20% всіх звернень до рекрутингових центрів надходять від жінок.

Про це повідомив представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефіру телемарафону "Єдині новини".

"Це свідчить про те, що потенціал значний. Для жінок на сьогодні є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень щодо цього немає. На наш погляд, тут більше є психологічних і культурних обмежень.

Армія – великий живий організм, де є дуже багато абсолютно різних фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати. Тут наша робота полягає у тому, щоб переконувати командирів військових частин: на сьогодні це важливо і правильно – знаходити відповідні позиції жінкам, які добровільно вирішили долучитися до армії", – зазначив Бежевець.

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За його словами, зараз найбільший інтерес серед рекрутів – як чоловіків, так і жінок – викликають вакансії в підрозділах, що працюють з безпілотниками, наземними дронами. Також користуються популярністю вакансії у сфері розвідки. Постійний попит зберігається і на посади, повʼязані зі службою в штабах, де можна максимально використати свій цивільний фах.

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