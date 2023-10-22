Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць ЗСУ. ФОТО

Військовослужбовиці Збройних сил зможуть отримати натільну білизну.

Відтепер вона є на забезпеченні, повідомили у Міністерстві оборони.

"Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ.

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Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням", – нагадали у відомстві.

Фото: Міноборони

Жінки відмітили, що нова форма має низку переваг:



якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре "вентилюються" та відводять вологу;

зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;

універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

У Міноборони додали, що наразі комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах – Coyote, Olive green, Black.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в ЗСУ почали тестувати жіночу форму та білизну. Вже влітку 2023 року Міноборони остаточно затвердили літню форму для жінок.

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