Майже 40 тисяч спроб перетину кордону: статистика виїзду чоловіків віком 18-22 років у Польщу

З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки, з яких майже 40 тисяч – на в'їзді до Польщі, а понад 13 тисяч – на виїзді.

Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі (Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej) на інформаційний запит "Української правди. Життя".

Чи у всіх 53 тисячах випадках вдалося перетнути кордон, у службі не відповіли.

Прикордонна служба наголошує, що ці цифри відображають кількість проведених перевірок, а не кількість осіб.

"Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону (прикордонний рух в рамках проведених перевірок), а не з кількістю осіб, які в'їхали "на" або виїхали "з" території Республіки Польща", – зазначили прикордонники.

Водночас у Прикордонній службі Польщі не надали інформацію щодо того, скільком чоловікам у цій віковій категорії відмовили у перетині кордону.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Ця норма запрацювала 28 серпня.

Відтоді і до 3 вересня близько 10 тисяч українських чоловіків виїхали до Польщі після запровадження постанови.

Для перетину кордону чоловікам у цій віковій категорії потрібно мати паспорт та військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Раніше у Державній прикордонній службі України зазначали, що не зафіксували суттєвого збільшення пасажиропотоку на виїзд із країни після того, як запрацювала ця норма.