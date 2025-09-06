Виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки: хто може виїхати, кому відмовлять, а хто отримає штраф

28 серпня набув чинності документ, який дозволяє виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років під час дії воєнного стану та загальної мобілізації. Основні положення викладені в Постанові Кабінету міністрів України про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Нововведення спричинило суспільний резонанс та обговорення серед українців, адже порушує питання справедливості серед військовозобовʼязаних, мобілізованих та тих, у кого зʼявилось право на перетин кордону.

Про всі нюанси, правила та особливості дозволу на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років розповіли адвокати Катерина Аніщенко та Андрій Новак для "УП.Життя".

Хто може виїхати за кордон, а кому можуть відмовити?

Згідно з новою постановою, державний кордон України можуть перетнути всі чоловіки віком від 18 до 22 років При цьому не обовʼязково бути студентом чи вступати у закордонний виш.

"Інспектор прикордонної служби може запитати про підставу для перетину кордону, втім документа, в якому зазначено вік від 18 до 22 років, достатньо для виїзду з України", – пояснила Катерина Аніщенко.

Однак, норма не стосується чоловіків, які обіймають посади в:

органах державної влади;

державних органах;

органах місцевого самоврядування.

Такі особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Які обмеження щодо віку: можна виїжджати до 22 чи 23?

За новою постановою, право на виїзд за кордон під час війни в Україні отримали чоловіки від 18 до 22 років включно.

Це означає, що чоловік може виїхати за кордон і після виповнення 22-річчя.

"Перетнути кордон можуть хлопці яким не виповнилося 23 роки, тобто навіть у 22 роки та 364 дні", – пояснив адвокат Андрій Новак.

Для виїзду закордон потрібен паспорт та Резерв+ rospoint.ukr.net/Depositphotos

Як виїхати за кордон за новими правилами?

Для виїзду чоловікам віком 18-22 роки за кордон необхідно:

стояти на військовому обліку;

оновити військово-облікові документи;

пройти військово-лікарську комісію;

не бути у розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також треба мати при собі такі документи:

закордонний паспорт громадянина України;

оновлений військово-обліковий документ, (зокрема в електронній формі – Резерв+), який потрібно предʼявити на вимогу представника Державної прикордонної служби:

документи, які підтверджують причину перетину кордону (студентський квиток, запрошення тощо) – за наявності.

Перетин кордону відбувається згідно із законодавством, як і для інших категорій громадян, – працівники прикордонних служб перевіряють документи, в яких ставлять відмітки про перетин кордону, а також перевіряють багаж чоловіків на предмет заборонених речей.

Який статус чоловіки 18-22 роки матимуть за кордоном?

Чоловіки віком від 18 до 22 років за кордоном матимуть такі ж права, як і будь-які інші українці.

Оскільки в Україні в чергове продовжили воєнний стан, чоловіки 18-22 роки можуть розраховувати на допомогу від іноземної країни, в якій вони проживатимуть.

Таким чином, при наявності бажання та необхідних документів, чоловіки зможуть:

оформити правовий статус біженця;

отримати соціальну підтримку (допомога з житлом, медичними послугами, працевлаштуванням, отриманням громадянства тощо);

отримувати виплати.

Крім того, для чоловіків 18-22 роки немає обмежень на кількість виїздів за кордон у цьому віковому проміжку. Тобто вони можуть виїжджати з України та повертатися назад безліч разів.

Чоловіки до 23 років можуть виїхати за кордон Bumble-Dee/Depositphotos

Коли потрібно негайно повернутися?

Кримінального примусу повернення до України чоловіків віком від 18 до 22 років, які виїхали за кордон після ухвалення постанови, немає.

Це означає, що влада не зобовʼязує чоловіків повернутися до України з-за кордону.

Якщо чоловік досяг віку 23 або 24 років, згідно із нововведенням, він може залишитись за кордоном, але має обовʼязок не порушувати законодавство про мобілізацію, тобто:

зʼявлятися по повістці до ТЦК та СП;

регулярно оновлювати свої військово-облікові дані;

проходити ВЛК.

Проте дотримуватися таких вимог військового обліку за кордоном неможливо, для цього потрібно повернутися в Україну. Якщо ж чоловік проігнорує свої обовʼязки – по приїзду в Україну на нього чекає адміністративна відповідальність.

"Бажано за декілька днів до 25-річчя повернутися назад в Україну та стати на військовий облік, як військовозобовʼязаний", – наголошує адвокатка.

Водночас за неповернення з-за кордону після виповнення 25-річчя для українців не передбачено покарання.

Чи каратимуть чоловіків, які не повернуться в Україну?

У новій постанові про перетин кордону чоловіками 18-22 років не було внесено змін щодо покарань тих, хто не повернеться в Україну.

Тобто санкцій за те, що українець віком від 18 до 22 виїде за кордон і не повернеться назад, не передбачено.

"Навіть якщо такі зміни внесуть, варто памʼятати, що закон зворотної сили не має", – наголосила експертка.

Що потрібно для повернення в Україну для чоловіків 18-22 років?

Українці віком від 18 до 22 років, як виїхали за кордон під час війни, мають право повернутися додому, як і всі громадяни, на підставі закордонного паспорта.

Проблеми при поверненні додому можуть виникнути у чоловіків, які за кордоном порушили військовий облік – не оновили військово-облікові дані, ігнорують повістку, не пройшли ВЛК або перебувають у розшуку ТЦК та СП.

Для таких осіб по поверненню в Україну буде передбачене покарання – штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Чоловіків, які залишаться за кордоном, не каратимуть spirgis@ukraine/Depositphotos

Чи можуть повернутись в Україну чоловіки до 22 років, які виїхали незаконно?

Якщо українець віком від 18 до 22 років незаконно перетнув кордон (у його закордонному паспорті немає відповідної відмітки), по поверненню в Україну його притягнуть до відповідальності.

На пунктах перетину кордону посадові особи Державної прикордонної служби складають адміністративні протоколи про накладання штрафів.

Адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 3 400 до 8 500 грн передбачена за перетин кордону:

поза пунктами пропуску;

без відповідних документів;

з використанням підроблених документів або таких, що містять неправдиві відомості;

без дозволу відповідних органів влади.

Альтернативним методом покарання може бути адміністративний арешт на 15 діб.

Кримінальної відповідальності за порушення законодавства у цьому випадку немає.

Зауважимо, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що постанова не повпливає на обороноздатність України.

Водночас прикордонні служби заявили про відсутність суттєвого збільшення пасажиропотоку на виїзд із країни після того, як запрацювала норма дозволу на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років включно.