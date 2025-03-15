Які пільги передбачені для родин зниклих безвісти військових? Пояснення юристки

Родини військовослужбовців, які зникли безвісти під час несення служби, мають право на певні пільги. Основні положення регулює Закон України № 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Які саме пільги передбачені та куди звертатися для їхнього отримання для "УП. Життя" розповіла Ірина Хрін, юристка компанії MORIS.

Хто з родини може отримати пільги?

За словами Ірини Хрін, у більшості випадків йдеться про:

батьків,

дружину/чоловіка,

дітей, які не досягли повноліття (або повнолітніх дітей – осіб з інвалідністю з дитинства).

Які пільги передбачені?

Житло та комунальні послуги

Родини військовослужбовців, які зникли безвісти, мають право на першочергове отримання житла за умови перебування на обліку громадян, що потребують покращення житлових умов.

Також якщо сім’я мешкає у приміщенні державного житлового фонду, то має право безкоштовно приватизувати це житло.

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Водночас, якщо родина має бажання побудувати власний будинок, то органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати земельні ділянки та в межах визначених законом повноважень допомогти в будівництві.

Родини зниклих безвісти військових можуть отримати 50% знижки на оплату житла та комунальних послуг (вода, газ, електроенергія, тепло тощо) у будинках усіх форм власності.

"Знижка надається за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 6 місяців не перевищує граничної суми, яка дає право на податкову соціальну пільгу", – наголосила юристка Ірина Хрін.

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Медичне обслуговування

Сім'ї військовослужбовців, що зникли безвісти, якщо їхній родич мав вислугу не менше 20 років у ЗСУ або інших законних військових та правоохоронних структурах України мають право на безкоштовне медичне обслуговування у закладах Міністерства оборони України.

Санаторно-курортне лікування

Батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти – особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку) мають можливість один раз на рік з’їздити на пільгове санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони.

Освіта: безкоштовне навчання у виші та позачергове місце у дитячому садку

Діти військовослужбовців, яких суд визнав безвісти зниклими при несенні служби, можуть бути зараховані до державних та комунальних вищих та професійно-технічних закладів освіти поза конкурсом.

Як зауважила експертка, навчання оплачується з державного або місцевого бюджету. Ця можливість доступна протягом 3 років після закінчення школи.

Окрім того, діти зниклих безвісти військовослужбовців мають право на першочергове зарахування до дитячих садків за місцем проживання.

Безкоштовний проїзд у транспорті

Батьки військовослужбовців, які зникли безвісти, мають право на безкоштовний проїзд у:

міському громадському транспорті в межах свого району проживання (крім таксі);

приміському транспорті: йдеться про поїзди, водний транспорт та автобуси;

міжміському залізничному, авіаційному, водному і автомобільному транспорті із 50%-ою знижкою.

"Окрім загальнодержавних гарантій, додаткові пільги можуть бути встановлені на місцевому рівні – в областях чи територіальних громадах. Деталі щодо таких пільг необхідно уточнювати за місцем реєстрації військовослужбовця", – пояснила юристка компанії MORIS Ірина Хрін.

Куди звертатись для отримання пільг?

Як розповіла експертка, це залежить від самої пільги.

"Наприклад, для отримання знижки на комунальні послуги можна звернутись до сервісних центрів Пенсійного фонду України або центрів надання адміністративних послуг, для отримання земельних ділянок в користування чи отримання права на першочергове зарахування до дитячих садків – до органів місцевого самоврядування, а для можливості скористатись правом на безкоштовний проїзд достатньо просто пред’явити відповідне посвідчення.

У цьому контексті також варто зазначити, що членам сімей військовослужбовців, які пропали безвісти, видаються посвідчення, встановленої форми, відповідно до Порядку видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби", – сказала Ірина Хрін.