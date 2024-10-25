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Писали навіть у Суджі та на "Вернадському": як пройшов Радіодиктант національної єдності-2024

Альона Павлюк — 25 жовтня, 13:29
Писали навіть у Суджі та на Вернадському: як пройшов Радіодиктант національної єдності-2024
Як українці писали Радіодиктант національної єдності-2024
118 окрема механізована бригада/Facebook

Оновлено о 16:20 25.10.2024

Українці написали ювілейний 25-й Радіодиктант національної єдності під назвою "Магія голосу".

Цьогоріч авторкою тексту стала українська письменниця Оксана Забужко, а прочитав його поет, музикант і військовий Павло Вишебаба.

Як писали диктант у різних куточках України та за кордоном? "УП. Життя" зібрала реакції користувачів соцмереж.

Враження українців від радіодиктанту

Ірина Сітькова назвала цей диктант найкращими за останні кілька років.

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"Це було символічно й потужно, адже виття сирен не могло перекрити мелодії тексту.

Це найкращий диктант і найкраще читання за останні кілька років. Стільки сенсів і така глибина, при тому все це – дуже обережно, дбайливо, з любов'ю до тих, хто пише, і з повагою до нашої історії", – написала жінка.

Анна Ященко каже, що завдяки радіодиктанту раз на рік має змогу писати ручкою щось довше, ніж просто підпис.

"Якби Павло Вишебаба читав диктанти у школі, всі б були відмінниками", – додала вона.

"І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути і не заглушити", процитувала радіодиктант Євгенія Завалій.

"Текст зворушливий і ніжний, дякую Оксані Забужко.

Дякую Павлу Вишебабі за повільне й інтонаційне читання. Але все одно, думаю, наробила помилок в пунктуації", – поділилася жінка у себе у соцмережах.

Лєна Чиченіна зазначила, що даремно всі боялися цьогорічного радіодиктанту.

"Ну що, всі вижили після диктанту? Не так все і страшно виявилося, навіть молитви не знадобилися", – звернулася вона до своїх підписників.

Анна Куземко не змогла пропустити ювілейний радіодиктант навіть попри безліч дедлайнів.

"Сподобався і текст Оксани Забужко, і те, як його прочитав Павло Вишебаба. Впевнена, що наробила пунктуаційних помилок, але це таке..." написала жінка.

Радіодиктант Анни Куземко
Анни Куземко написала радіодиктант попри всі дедлайни
Anna Kuzemko/Facebook

Костянтин Яременко підкреслив символічність повітряної тривоги – її оголосили одразу після початку радіодиктанту, а відбій дали по його завершенню.

"Паста в ручці закінчилась, і одне речення не вмістилось... Про навичку писати від руки взагалі окрема тема. Пан Вишебаба в ролі диктора – то дуже влучний вибір!" – зазначив він.

Дехто з українців долучилися до радіодиктанту вперше. Ірина Хомчук розділила дебют разом зі своїм плюшевим товаришем гусаком.

"Павло Вишебаба диктував старанно й цілком зрозуміло. Є два моменти, в яких сумніваюся щодо точного відтворення авторських розділових знаків, але я поставила свої. До речі, Оксана Забужко розділила своє одне речення аж на 13, от!

Зізнаюся: отримала задоволення від писання рукою й ручкою. Тепер пішла клацати далі по клавіатурі", – пише жінка.

Радіодиктант Ірини Хомчук
Ірина Хомчук писала радіодиктант з плюшевим гусаком
Iryna Khomchuk/Facebook

У соцмережі X, за традицією, не забули пожартувати з радіодиктанту.

"У Забужко речення довші, ніж повітряна тривога під час радіодиктанту", написала користувачка з ніком sirinjyka.

"Вирішила не відтягувати невідворотне й зробила першу помилку вже в слові "радіодиктант", пише користувачка sinekurre/

"Сьогодні дорослі діляться на два типи: ті, хто пишуть радіодиктант і ті, в кого є робота", жартує користувач leks_melnyk.

Де писали радіодиктант національної єдності?

Євгеній Золотухів цьогоріч вперше писав радіодиктант не з України.

"Така подія – чудова нагода відчути звʼязок зі своїм, рідним.

Текст сьогодні був, як на мене, відчутно коротшим (добре відчула рука, яка відвикла писати). А начитка від Павла Вишебаби майже ідеальна, навіть немає нарікань.

Після перших же речень зі складними розділовими знаками я перестав сподіватися на диктант без помилок, але приємні емоції отримав!" поділився чоловік.

Радіодиктант Золотухіна
Євгеній Золотухін вперше писав радіодиктант не з України
Євгеній Золотухін/Facebook

Писали радіодиктант і в потягах. Наталія Літвін розповіла, що провідники самі пропонували для цього пасажирам листочки та ручки.

"Тире і дефіси – наше все. Але і гарний же текст! І прочитаний, і написаний перфектно", – наголосила вона.

Радіодиктант пасажирки потягу
Радіодиктант писали й у потязі
Nataliia Litvin/Facebook

Військовослужбовці теж доєдналися до радіодиктанту. Бійці 118 окремої механізованої бригади вже другий рік поспіль писали його з окопів.

Бійці 118 ОМБр під час радіодиктанту
Бійці 118 окремої механізованої бригади долучилися до радіодиктанту
118 окрема механізована бригада/Facebook

Військові з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола писали радіодиктант прямо на вогневих позиціях – біля гармат, бойових машин, на пунктах управління.

Бійці 44 окремої артилерійської бригади під час радіодиктанту
Бійці 44 окремої артилерійської бригади писали радіодиктант на позиціях
44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook

Доєдналася навіть частина бійців, які перебувають у Суджі, що у Курській області РФ.

"Як свяченою водою виганяють нечисту силу, так і наші воїни, українським словом виганяють московську нечисть", йдеться у дописі.

Українські військові пишуть диктант у Суджі
Українські військові писали радіодиктант навіть у Суджі (РФ)
44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook
Військові взяли участь у радіодиктанті із Суджі
Радіодиктант в одній зі шкіл Суджі (РФ)
44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" цьогоріч писали радіодиктант вп’яте. Попри досить ранню годину – у них на той момент була п’ята ранку – вся команда зібралася у їдальні.

"Усі – вбрані у вишиванки: хтось у традиційні, а хтось в особливі антарктичні, з пінгвінами та китами.

Щоправда, в останній момент озонометристу Сергію Якущенку довелося "переїхати" писати диктант до свого офісу, адже сьогодні погода зробила йому "подарунок" у вигляді багаторазових вимірювань рівня озону замість традиційних п'яти", розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Полярники долучилися до радіодиктанту
Радіодиктант на станції "Академік Вернадський"
Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Полярники відзначили, що текст був досить складним, але цікавим. Троє учасників – лікарка Іванна Котурбаш, кухар Назарій Цюпка та геофізик Олександр Богомаз – відправили свої роботи на перевірку.

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