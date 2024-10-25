Писали навіть у Суджі та на "Вернадському": як пройшов Радіодиктант національної єдності-2024

Оновлено о 16:20 25.10.2024

Українці написали ювілейний 25-й Радіодиктант національної єдності під назвою "Магія голосу".

Цьогоріч авторкою тексту стала українська письменниця Оксана Забужко, а прочитав його поет, музикант і військовий Павло Вишебаба.

Як писали диктант у різних куточках України та за кордоном? "УП. Життя" зібрала реакції користувачів соцмереж.

Враження українців від радіодиктанту

Ірина Сітькова назвала цей диктант найкращими за останні кілька років.

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"Це було символічно й потужно, адже виття сирен не могло перекрити мелодії тексту.

Це найкращий диктант і найкраще читання за останні кілька років. Стільки сенсів і така глибина, при тому все це – дуже обережно, дбайливо, з любов'ю до тих, хто пише, і з повагою до нашої історії", – написала жінка.

Анна Ященко каже, що завдяки радіодиктанту раз на рік має змогу писати ручкою щось довше, ніж просто підпис.

"Якби Павло Вишебаба читав диктанти у школі, всі б були відмінниками", – додала вона.

"І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути і не заглушити", – процитувала радіодиктант Євгенія Завалій.

"Текст зворушливий і ніжний, дякую Оксані Забужко.

Дякую Павлу Вишебабі за повільне й інтонаційне читання. Але все одно, думаю, наробила помилок в пунктуації", – поділилася жінка у себе у соцмережах.

Лєна Чиченіна зазначила, що даремно всі боялися цьогорічного радіодиктанту.

"Ну що, всі вижили після диктанту? Не так все і страшно виявилося, навіть молитви не знадобилися", – звернулася вона до своїх підписників.

Анна Куземко не змогла пропустити ювілейний радіодиктант навіть попри безліч дедлайнів.

"Сподобався і текст Оксани Забужко, і те, як його прочитав Павло Вишебаба. Впевнена, що наробила пунктуаційних помилок, але це таке..." – написала жінка.

Анни Куземко написала радіодиктант попри всі дедлайни Anna Kuzemko/Facebook

Костянтин Яременко підкреслив символічність повітряної тривоги – її оголосили одразу після початку радіодиктанту, а відбій дали по його завершенню.

"Паста в ручці закінчилась, і одне речення не вмістилось... Про навичку писати від руки взагалі окрема тема. Пан Вишебаба в ролі диктора – то дуже влучний вибір!" – зазначив він.

Дехто з українців долучилися до радіодиктанту вперше. Ірина Хомчук розділила дебют разом зі своїм плюшевим товаришем гусаком.

"Павло Вишебаба диктував старанно й цілком зрозуміло. Є два моменти, в яких сумніваюся щодо точного відтворення авторських розділових знаків, але я поставила свої. До речі, Оксана Забужко розділила своє одне речення аж на 13, от!

Зізнаюся: отримала задоволення від писання рукою й ручкою. Тепер пішла клацати далі по клавіатурі", – пише жінка.

Ірина Хомчук писала радіодиктант з плюшевим гусаком Iryna Khomchuk/Facebook

У соцмережі X, за традицією, не забули пожартувати з радіодиктанту.

"У Забужко речення довші, ніж повітряна тривога під час радіодиктанту", – написала користувачка з ніком sirinjyka.

"Вирішила не відтягувати невідворотне й зробила першу помилку вже в слові "радіодиктант", – пише користувачка sinekurre/

"Сьогодні дорослі діляться на два типи: ті, хто пишуть радіодиктант і ті, в кого є робота", – жартує користувач leks_melnyk.

Де писали радіодиктант національної єдності?

Євгеній Золотухів цьогоріч вперше писав радіодиктант не з України.

"Така подія – чудова нагода відчути звʼязок зі своїм, рідним.

Текст сьогодні був, як на мене, відчутно коротшим (добре відчула рука, яка відвикла писати). А начитка від Павла Вишебаби майже ідеальна, навіть немає нарікань.

Після перших же речень зі складними розділовими знаками я перестав сподіватися на диктант без помилок, але приємні емоції отримав!" – поділився чоловік.

Євгеній Золотухін вперше писав радіодиктант не з України Євгеній Золотухін/Facebook

Писали радіодиктант і в потягах. Наталія Літвін розповіла, що провідники самі пропонували для цього пасажирам листочки та ручки.

"Тире і дефіси – наше все. Але і гарний же текст! І прочитаний, і написаний перфектно", – наголосила вона.

Радіодиктант писали й у потязі Nataliia Litvin/Facebook

Військовослужбовці теж доєдналися до радіодиктанту. Бійці 118 окремої механізованої бригади вже другий рік поспіль писали його з окопів.

Бійці 118 окремої механізованої бригади долучилися до радіодиктанту 118 окрема механізована бригада/Facebook

Військові з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола писали радіодиктант прямо на вогневих позиціях – біля гармат, бойових машин, на пунктах управління.

Бійці 44 окремої артилерійської бригади писали радіодиктант на позиціях 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook

Доєдналася навіть частина бійців, які перебувають у Суджі, що у Курській області РФ.

"Як свяченою водою виганяють нечисту силу, так і наші воїни, українським словом виганяють московську нечисть", – йдеться у дописі.

Українські військові писали радіодиктант навіть у Суджі (РФ) 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook

Радіодиктант в одній зі шкіл Суджі (РФ) 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола/Facebook

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" цьогоріч писали радіодиктант вп’яте. Попри досить ранню годину – у них на той момент була п’ята ранку – вся команда зібралася у їдальні.

"Усі – вбрані у вишиванки: хтось у традиційні, а хтось в особливі антарктичні, з пінгвінами та китами.

Щоправда, в останній момент озонометристу Сергію Якущенку довелося "переїхати" писати диктант до свого офісу, адже сьогодні погода зробила йому "подарунок" у вигляді багаторазових вимірювань рівня озону замість традиційних п'яти", – розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Радіодиктант на станції "Академік Вернадський" Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Полярники відзначили, що текст був досить складним, але цікавим. Троє учасників – лікарка Іванна Котурбаш, кухар Назарій Цюпка та геофізик Олександр Богомаз – відправили свої роботи на перевірку.