Писали навіть у Суджі та на "Вернадському": як пройшов Радіодиктант національної єдності-2024
Оновлено о 16:20 25.10.2024
Українці написали ювілейний 25-й Радіодиктант національної єдності під назвою "Магія голосу".
Цьогоріч авторкою тексту стала українська письменниця Оксана Забужко, а прочитав його поет, музикант і військовий Павло Вишебаба.
Як писали диктант у різних куточках України та за кордоном? "УП. Життя" зібрала реакції користувачів соцмереж.
Враження українців від радіодиктанту
Ірина Сітькова назвала цей диктант найкращими за останні кілька років.
"Це було символічно й потужно, адже виття сирен не могло перекрити мелодії тексту.
Це найкращий диктант і найкраще читання за останні кілька років. Стільки сенсів і така глибина, при тому все це – дуже обережно, дбайливо, з любов'ю до тих, хто пише, і з повагою до нашої історії", – написала жінка.
Анна Ященко каже, що завдяки радіодиктанту раз на рік має змогу писати ручкою щось довше, ніж просто підпис.
"Якби Павло Вишебаба читав диктанти у школі, всі б були відмінниками", – додала вона.
"І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути і не заглушити", – процитувала радіодиктант Євгенія Завалій.
"Текст зворушливий і ніжний, дякую Оксані Забужко.
Дякую Павлу Вишебабі за повільне й інтонаційне читання. Але все одно, думаю, наробила помилок в пунктуації", – поділилася жінка у себе у соцмережах.
Лєна Чиченіна зазначила, що даремно всі боялися цьогорічного радіодиктанту.
"Ну що, всі вижили після диктанту? Не так все і страшно виявилося, навіть молитви не знадобилися", – звернулася вона до своїх підписників.
Анна Куземко не змогла пропустити ювілейний радіодиктант навіть попри безліч дедлайнів.
"Сподобався і текст Оксани Забужко, і те, як його прочитав Павло Вишебаба. Впевнена, що наробила пунктуаційних помилок, але це таке..." – написала жінка.
Костянтин Яременко підкреслив символічність повітряної тривоги – її оголосили одразу після початку радіодиктанту, а відбій дали по його завершенню.
"Паста в ручці закінчилась, і одне речення не вмістилось... Про навичку писати від руки взагалі окрема тема. Пан Вишебаба в ролі диктора – то дуже влучний вибір!" – зазначив він.
Дехто з українців долучилися до радіодиктанту вперше. Ірина Хомчук розділила дебют разом зі своїм плюшевим товаришем гусаком.
"Павло Вишебаба диктував старанно й цілком зрозуміло. Є два моменти, в яких сумніваюся щодо точного відтворення авторських розділових знаків, але я поставила свої. До речі, Оксана Забужко розділила своє одне речення аж на 13, от!
Зізнаюся: отримала задоволення від писання рукою й ручкою. Тепер пішла клацати далі по клавіатурі", – пише жінка.
У соцмережі X, за традицією, не забули пожартувати з радіодиктанту.
"У Забужко речення довші, ніж повітряна тривога під час радіодиктанту", – написала користувачка з ніком sirinjyka.
"Вирішила не відтягувати невідворотне й зробила першу помилку вже в слові "радіодиктант", – пише користувачка sinekurre/
"Сьогодні дорослі діляться на два типи: ті, хто пишуть радіодиктант і ті, в кого є робота", – жартує користувач leks_melnyk.
Де писали радіодиктант національної єдності?
Євгеній Золотухів цьогоріч вперше писав радіодиктант не з України.
"Така подія – чудова нагода відчути звʼязок зі своїм, рідним.
Текст сьогодні був, як на мене, відчутно коротшим (добре відчула рука, яка відвикла писати). А начитка від Павла Вишебаби майже ідеальна, навіть немає нарікань.
Після перших же речень зі складними розділовими знаками я перестав сподіватися на диктант без помилок, але приємні емоції отримав!" – поділився чоловік.
Писали радіодиктант і в потягах. Наталія Літвін розповіла, що провідники самі пропонували для цього пасажирам листочки та ручки.
"Тире і дефіси – наше все. Але і гарний же текст! І прочитаний, і написаний перфектно", – наголосила вона.
Військовослужбовці теж доєдналися до радіодиктанту. Бійці 118 окремої механізованої бригади вже другий рік поспіль писали його з окопів.
Військові з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола писали радіодиктант прямо на вогневих позиціях – біля гармат, бойових машин, на пунктах управління.
Доєдналася навіть частина бійців, які перебувають у Суджі, що у Курській області РФ.
"Як свяченою водою виганяють нечисту силу, так і наші воїни, українським словом виганяють московську нечисть", – йдеться у дописі.
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" цьогоріч писали радіодиктант вп’яте. Попри досить ранню годину – у них на той момент була п’ята ранку – вся команда зібралася у їдальні.
"Усі – вбрані у вишиванки: хтось у традиційні, а хтось в особливі антарктичні, з пінгвінами та китами.
Щоправда, в останній момент озонометристу Сергію Якущенку довелося "переїхати" писати диктант до свого офісу, адже сьогодні погода зробила йому "подарунок" у вигляді багаторазових вимірювань рівня озону замість традиційних п'яти", – розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.
Полярники відзначили, що текст був досить складним, але цікавим. Троє учасників – лікарка Іванна Котурбаш, кухар Назарій Цюпка та геофізик Олександр Богомаз – відправили свої роботи на перевірку.