"Одну сторінку три тижні писала": Забужко поділилася враженнями щодо створення тексту для Радіодиктанту

Українська письменниця Оксана Забужко витратила три тижні на написання тексту для цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. Водночас письменниця обурилася увагою до себе та закликала замислитися щодо історії української мови та того, навіщо українці об’єднуються під час Радіодиктанту.

Письменниця зізналася на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що "нарешті втратила терпець".

Причиною цього стала увага до неї журналістів, які часто телефонували із проханням розповісти про написання тексту для Радіодиктанту національної єдності.

Натомість письменниця та публіцистка запропонувала звернути увагу на значення заходу та тривалу історію державної, "щоб люди розуміли, що "мова об’єднує" – це не просто слова".

"Із VI ст. н.е. починаючи, можна стверджувати напевно, що на свій території від Сяну до Дону автохтонне населення розмовляло мовою зі специфічними ознаками української, крапка […]

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Писати диктант національної єдности – це, між іншим, підписуватися на єдність і з тим чуваком, який 1000 рр. тому це в Софії (йдеться про Софію Київську – ред.) на свіжому тиньку був надряпав», – йдеться в повідомленні Забужко.

Раніше в інтерв’ю для "Українського радіо" Оксана Забужко зізналася, що вперше долучилася до заходу – востаннє диктанти писала у шкільні роки.

Тому написання тексту для цьогорічного Радіодиктанту стало для неї "задачею із зірочкою" і способом "спалили данину" за попередні роки.

Оксана Забужко сказала, що однією зі специфічних вимог для диктанту був обсяг. Невеликий текст має мати достатню різноманітність інтонаційну, смислову та семантичну.

"Здавалось би, що таке одна сторінка? Я цю одну сторінку, перепрошую, три тижні писала і викреслювала, писала і викреслювала, писала, редагувала, писала, переписувала. Насправді це виклик – писати ось такі, ну, ніби дидактичні тексти і плюс мимоволі це ще якась трошки самоцензура", – розповіла вона.

Також письменниця не оминула увагою свій відомий індивідуальний стиль, від якого довелося відійти під час створення тексту диктанту.

"А це вже подивимось, чи знайдуться серед тих, хто писатиме диктант, настільки уважні читачі, що розпізнають все-таки і в такому нейтрально-дидактичному, максимально випраному, сказати б, тексті деіндивідуалізованому забужківський стиль. Це навіть цікаво", – відповіла Оксана Забужко на питання про наявність авторських особливостей у тексті.

За її словами, створення тексту – "складна" творча та літературна робота, яка нагадує біг на відстань 100 метрів "із гирями на ногах".

"Рідна мова є такою штукою, яку людина вчить все життя. Не можна її опанувати раз та назавжди, і, відповідно, це прекрасно, що кожного року лави тих, хто вирішує підсісти на диктант, зростають. І воно справді стало вже якоюсь дійсно дуже гарною традицією.

Я думаю, що їх дедалі більшатиме, бо з'являться ще і ті, хто почали вчити українську мову вже в дорослому віці та для кого це не просто прикольно, а для кого це технічна необхідність і спроба, так би мовити, перевірити себе і перевірити свій рівень знання української мови", – зауважила Оксана Забужко.

Цьогоріч читатиме текст Радіодиктанту письменник та військовий 8-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Павло Вишебаба.

В інтерв'ю "Українському радіо" він розповів, що не має переживань через це.

"Після того, що нам доводиться переживати на фронті, читання диктанту зовсім не лякає. Тому чекаю на цей день", – говорить він.

Павло Вишебаба зауважив, що наразі серед українців зростає чисельність тих, хто переходить на державну, тому важливо долучитися до "спільного ритуалу".

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"Я би закликав всіх спробувати написати і не думати про те, чи ви будете відмінниками, чи зробите 20 помилок. Це насправді другорядне, на мій погляд.

А от спільний ритуал, і коли в цьому році пані Забужко написала текст, тобто цивільна і військовий будуть читати, це дійсно диктант національної єдності в наші дні", – ділиться роздумами військовий.

Нагадаємо, всеукраїнський Радіодиктант національної єдності, який присвячений Дню української писемності, відбудеться 25 жовтня.

Долучитися до заходу можуть усі охочі за допомогою прослуховування трансляції на платформах "Суспільного" на телебаченні, радіо та онлайн.

У 2024 році Радіодиктант стане символічним, адже об'єднає українців уже в 25-й раз.