Смерть 5-річного хлопчика у Львові після видалення зубів: лікарі не мали потрібної кваліфікації

Оновлено 12.04.2024 об 11:45

Стоматологиня та анестезіологиня, які видаляли зуби 5-річному Велесу Пашнику, після чого хлопчик помер, не мали потрібної кваліфікації для лікування дітей.

Про це заявили на засіданні клініко-експертної комісії, повідомляє ZAXID.NET.

5-річний хлопчик впав у кому після операції з видалення молочних зубів, невдовзі медики констатували смерть мозку. За місяць після цього дитина померла.

За словами голови клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА, заступника директора департаменту Володимира Чорнія, на засіданні були присутні батько хлопчика, адвокати, представники закладів охорони здоров’я, а також стоматологиня та анестезіологиня приватної клініки.

Комісія встановила, що лікарки надавали медичну допомогу Велесу, не маючи потрібної для цього кваліфікації.

"Знайдені значні недоліки під час надання медичної допомоги Велесу. Основне те, що лікарі – анестезіолог і стоматолог – не мали відповідної кваліфікації, щоб надавати дитині таку допомогу.

У них би мала бути дитяча стоматологія і дитяча анестезіологія, а була доросла стоматологія і доросла анестезіологія. Вони не мали спеціального сертифіката для лікування дітей", – зазначив Чорній.

Директор клініки на засідання комісії не прийшов.

"Так легковажно вставитися до людського життя, до дитячого життя, як ці молоді лікарки… Чи це час такий, чи люди такі, чи освіта в них така. У них не було анестезіологічної медсестри, не було сертифікатів на роботу з дітьми, у лікаря-стоматолога не було ліцензії на дитячу стоматологію та хірургічної ліцензії, бо це вже хірургія під анестезією", – сказав батько хлопчика Віктор Пашник.

Наразі за цією справою відкрите провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником.

"Наразі перекваліфікації справи немає. Чи буде вона – невідомо", – повідомили "УП. Життя" у пресслужбі поліції Львівщини.

Нагадаємо, у Кривому Розі після відвідування стоматолога помер 14-річний хлопчик.