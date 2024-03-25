Не лише команди: вчені стверджують, що собаки розуміють значення деяких іменників

Вчені стверджують, що собаки розуміють не тільки команди на кшталт "сидіти" чи "принеси", а й здатні розпізнавати іменники. У будь-якому разі це стосується предметів, з якими вони взаємодіють.

Про це йдеться у дослідженні угорських вчених, опублікованому в науковому журналі Current Biology, повідомляє The Guardian,

В експерименті, який провели науковці, брали участь 18 собак. Вони були разом зі своїми власниками. Ті взяли до лабораторії п'ять предметів, які тварини добре знали – м'ячі, капці, фрисбі, гумові іграшки, повідці тощо.

Господарі промовляли назви предметів, а потім показували собаці правильний або неправильний предмет. Наприклад, власник міг сказати: "Дивися, м'яч", але показати фрисбі. Це повторювалося кілька разів із різними предметами.

Під час цього дослідники за допомогою неінвазивної електроенцефалографії (ЕЕГ) відстежували активність мозку собак. Вони виявили різні моделі активності, коли предмети збігалися та не збігалися зі словами. Різниця була більш вираженою для слів, які, на думку господарів, їхні собаки знали краще.

Подібні сплески в записах ЕЕГ спостерігали й тоді, коли схожий тест виконували люди.

Науковці зазначили, що їхні результати "надають перші нейронні докази того, що тварини здатні розуміти слова".

"Я думаю, що така здатність є у всіх собак. Це змінює наше розуміння мовної еволюції та наше уявлення про те, що є унікальним для людини", – зауважила співавторка дослідження Маріанна Борос.

Однак, за її словами, вчені не беруться стверджувати, що собаки розуміють слова так само добре, як люди.

Щоб зрозуміти, чи можуть собаки узагальнювати й зрозуміти, що слово "м'яч" не обов'язково стосується одного конкретного предмета, необхідні подальші дослідження.

Нагадаємо, вчені встановили, що взаємодія із собаками може принести користь для емоційного здоров’я людини – вона посилює мозкові хвилі, пов'язані з відпочинком і розслабленням.