Що робити, якщо не впустили в укриття з твариною? Алгоритм дій

Що робити, якщо вас не впускають в укриття разом з твариною

Коли лунає сигнал повітряної тривоги, слід негайно прямувати до укриття, щоб зберегти життя власне та свого чотирилапого друга.

У зоозахисній організації UAnimals пояснили, як діяти, якщо тварину відмовляються пускати в тимчасове укриття.

КРОК 1. Під час тривоги найголовнішою є безпека, тому зоозахисники радять не гаяти часу та шукати інше місце, де сховатися.

КРОК 2. Опісля зателефонувати до поліції за номером 102, розповісти деталі ситуації, яка склалася, а також повідомити про місце та час.

"Візьміть у правоохоронців підтвердження вашого телефонного звернення", – зазначили експерти.

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Також радять написати заяву до місцевого відділу Національної поліції, щоб адміністрація понесла відповідальність та у майбутньому діяла згідно з правилами

КРОК 3. Надіслати скаргу до місцевої військової адміністрації та/або Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фахівці стверджують, що недопуск тварини в укриття є порушенням, тож за це передбачена відповідальність – кримінальна або адміністративна.

"Адміністративна відповідальність, якщо це призвело до тяжких наслідків. Згідно зі статтею 188-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керівники органів та установ, відповідальних за укриття, зобовʼязані сплатити від 1700 до 3400 гривень штрафу.

Кримінальна — якщо через неправомірні дії постраждали люди. Це порушення статей 135 та 367 Кримінального кодексу України", – наголосили у UAnimals.

Нагадаємо, у січні 2024 року в Україні офіційно дозволили перебування в укритті з тваринами. Але потрібно дотримуватися кількох правил. Зокрема власник повинен пильнувати за своїм улюбленцем, забезпечити йому комфортні умови, а також гарантувати безпеку іншим людям.

"Домашні тварини, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, під час перебування в укриттях мають бути на повідку. А собаки, породи яких належать до переліку небезпечних, обов’язково мають бути ще й у намордниках", – йдеться у наказі Міністерства внутрішніх справ.