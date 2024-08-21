Ален Делон хотів бути похований зі своїм собакою: чи евтаназує тварину сім'я актора?

Сім'я французького актора Алена Делона відмовилася евтаназувати собаку на ім’я Лубо, з яким чоловік хотів бути похований.

Делон, який нещодавно помер у віці 88 років, заповідав, щоб його 10-річний бельгійський малінуа був похований разом з ним, пише France24.

Однак бажання актора вирішили не виконувати після обурення зоозахисників, які наголошували, що життя тварини не має залежати від життя людини.

Французький благодійний фонд захисту тварин Fondation Brigitte Bardot підтвердив, що родина Делона дбатиме про Лубо.

"У нього є дім і сім'я, підтвердили нам родичі актора, які будуть ним опікуватися. Звичайно, Лубо не піддадуть евтаназії", – написали зоозахисники.

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10-річний пес Лубо був улюбленцем Алена Делона Фото: Анушка Делон, донька актора

Ален Делон розповідав, що хоче бути похованим разом із собакою, ще у 2018 році.

"Це мій собака до кінця життя. Бельгійська вівчарка, яку я люблю, як дитину. Якщо я помру раніше за нього, я попрошу ветеринара відпустити нас разом. Він зробить йому укол, щоб він помер у мене на руках.

Я краще зроблю це, ніж знатиму, що він помре від горя на моїй могилі", – казав Делон в інтерв'ю журналу Paris Match.

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Нагадаємо, Ален Делон (8 листопада 1935 – 18 серпня 2024) – легенда європейського кінематографа та один із найкрасивіших акторів XX століття, чиє ім'я у народі стало символом чоловічої вроди.

У підліткові роки Ален працював у м'ясному магазині вітчима, під час першої індокитайської війни служив у військово-морському флоті, а наприкінці 1950-х років розпочав акторську кар'єру.

Найвідомішими фільмами, у яких знімався Ален Делон, стали "Леопард" (1963), "Самурай" (1967), "Басейн" (1969), "На яскравому сонці" (1960), "Затемнення" (1962), "Червоне коло" (1970), "Месьє Кляйн" (1976), "Рокко та його брати" (1960) та інші. У Радянському Союзі Ален Делон знявся у фільмі "Тегеран-43".

У 2019 році Ален Делон пережив два інсульти. Актор навіть хотів піти з життя за допомогою евтаназії, але від початку повномасштабного вторгнення РФ почав усіма силами допомагати Україні.

У 2022 році він поспілкувався з президентом Зеленським, а також вразив українців прочитанням уривка з вірша "Заповіт" Тараса Шевченка. У 2024 році актор отримав український орден "За заслуги".