У космос запустили перший у світі дерев’яний супутник: чому це важливо

SpaceX запустила у космос перший у світі дерев’яний супутник

У космос запустили перший у світі дерев’яний супутник, розроблений в Японії.

Це відбулося в рамках раннього випробування використання деревини в дослідженні Місяця і Марса, повідомляє CNN.

Супутник LignoSat розробили науковці Кіотського університету і будівельної компанії Sumitomo Forestry. Його назвали на честь латинського слова lignum, що у перекладі означає "деревина".

Супутник виготовлений з магнолії великолистої, яка росте в Японії, без шурупів та клею. Його розмір – не більший за долоню.

LignoSat має продемонструвати космічний потенціал відновлюваного матеріалу для дослідження життя в космосі.

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Супутник доставлять на Міжнародну космічну станцію в рамках місії SpaceX. Потім його виведуть на орбіту на висоті близько 400 кілометрів над Землею.

LignoSat – це перший крок до втілення 50-річного плану посадки дерев і будівництва дерев'яних будинків на Місяці та Марсі, який розробили японські вчені. Він необхідний, щоб довести, що деревина підходить для перебування у космосі.

"На початку 1900-х років літаки робили з дерева. Дерев'яний супутник теж має бути цілком придатним", – вважає професор Кіотського університету Кодзі Мурата.

За його словами, деревина у космосі буде довговічнішою, ніж на Землі, адже там немає води та кисню, через які вона могла б згнити або спалахнути.

Також вчений стверджує, що дерев'яний супутник мінімізує вплив на навколишнє середовище. Виведені з експлуатації металеві супутники створюють частинки оксиду алюмінію під час входження в атмосферу. Тоді як дерев'яні мають нести менше забруднення.

LignoSat перебуватиме на орбіті протягом шести місяців. Електронні компоненти на його борту вимірюватимуть, як деревина витримує екстремальні умови космосу. Там температура коливається від -100 до 100℃ кожні 45 хвилин, коли супутник рухається від темряви до сонячного світла.

LignoSat також вимірюватиме здатність деревини зменшувати вплив космічної радіації на напівпровідники.

Нагадаємо, NASA відправить місію на супутник Юпітера, щоб оцінити його придатність для життя.