"Картопляне затемнення": у NASA зафільмували проліт марсіанського супутника Фобоса на тлі Сонця

Марсохід NASA Perseverance зафільмував, як марсіанський супутник Фобос пройшов перед Сонцем і утворив "картопляне затемнення".

Маленький супутник у формі картоплини затулив собою значну частину сонячного диска на 1285-й марсіанський день місії Perseverance.

Короткотривале затемнення зняли на камеру Mastcam-Z 30 вересня. Під час цього явища Сонце було схоже на велике іграшкове око, пише NASA.

Супутник Червоної планети Фобос має діаметр лише близько 17 миль (27 кілометрів) у найширшому місці. Оскільки його орбіта майже ідеально збігається з марсіанським екватором і розміщується відносно близько до поверхні планети, супутник "подорожує" досить часто.

Також Фобос має велику орбітальну швидкість (йому потрібно близько 7,6 години на повний оберт навколо Марса), тому його проліт зазвичай триває лише близько 30 секунд.

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Марсохід NASA вже не вперше застав момент, коли Фобос блокує сонячне проміння. Perseverance зафіксував кілька таких випадків з моменту приземлення у кратер Джезеро на Марсі в лютому 2021 року. Також марсохід Curiosity зняв подібне відео у 2019 році, а Opportunity – у 2004 році.

Нагадаємо, Фобос – один із двох супутників Марса, що у 157 разів менший за Місяць. Астроном Асаф Холл обрав назву для супутника у 1877 році – на честь бога страху і паніки в грецькій міфології, від імені якого пішов термін "фобія".

Інший супутник Марса отримав назву Деймос, на честь міфологічного брата-близнюка Фобоса.

Раніше Perseverance сфотографував на Марсі маленького "сніговика" з каміння, а також виявив породу незвичної структури, яка може свідчити про наявність води на Червоній планеті.