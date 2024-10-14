NASA відправить місію на супутник Юпітера, щоб оцінити його придатність для життя

NASA хоче відправити місію на супутник Юпітера Європу, щоб оцінити його придатність для життя.

За оцінками науковців, на ньому міститься вдвічі більше води, ніж на Землі, пише The Guardian.

Місія Europa Clipper має вилетіти з Космічного центру Кеннеді у Флориді о 12:06 за місцевим часом 14 жовтня. Попередній пуск скасували через ураган Мілтон.

Корабель має подолати майже 3,2 мільярда кілометрів та добереться до фінішу у 2030 році.

"Це шанс для нас дослідити не світ, який міг бути придатним для життя мільярди років тому, а світ, який може бути придатним для життя сьогодні, прямо зараз", – сказав Курт Нібур, науковий співробітник місії.

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30-метровий космічний корабель має 6 тонн ваги. Він обладнаний великими сонячними панелями, які необхідні для генерації достатньої енергії, а також 9 інструментів, серед яких камери для картографування поверхні супутника та радар, щоб зазирнути під товстий льодовий покрив Європи.

Місія також шукатиме відбитки органічних сполук і газів, щоб оцінити, чи придатний супутник Юпітера для життя.

За попередніми спостереженнями, на ньому є гігантські потоки води та ознаки підземного океану глибиною 129 кілометрів. Він може містити вдвічі більше солоної води, ніж Земля, але вкритий шаром льоду товщиною близько 20 кілометрів.

"Вода необхідна для життя, яким ми його знаємо, і якщо ми збираємося знайти життя деінде в Сонячній системі, дуже ймовірно, що воно буде на крижаному супутнику, як цей", – зауважила керівниця відділу космічної науки в NASA Великої Британії докторка Керолайн Харпер.

Якщо на супутнику Юпітера, розмір якого подібний до супутника Землі, виникло життя, його зможуть виявити під час місії.

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Однак під час запуску корабель зіткнеться з екстремальними рівнями радіації, бо Юпітер має величезне магнітне поле, яке викидає заряджені частинки у супутник.

Незважаючи на всю шкоду, яку радіація може завдати, вона здатна виробляти паливо для життя. Якщо високоенергетичні частинки розщеплюють молекули води на кисень і водень у тонкій атмосфері Європи, частина кисню може досягти океану та реагувати з іншими хімічними речовинами, щоб забезпечити енергією чужорідні мікроби.

"Захоплююче думати, що протягом наступного десятиліття ми зможемо отримати остаточні наукові докази потенціалу населених світів за межами нашої планети", – сказав Харпер.