"Пандова дипломатія": США повернуть до Китаю останніх великих панд

Пара панд Лун Лун та Янг Янг проживають у зоопарку Атланти з 1999 року.

Наприкінці 2024 року до Китаю повернуть останніх у США китайських панд – родину з самки Лун Лун, самця Янг Янг та їхніх 7-річних близнюків на прізвисько Я Лун і Сі Лун.

Про початок процесу відправлення тварин додому сповістив зоопарк Атланти 17 травня, повідомляє The Washington Post.

Точна дата від'їзду залишається невідомою. Також адміністрація зоопарку не ділилася деталями перевезення тварин.

"Процес відправлення великих панд до Китаю є тривалим і потребує місяців планування", – йдеться в заяві зоопарку.

В установі додали, що поки що не обговорювали майбутнє програми з китайськими партнерами. Однак зоопарк уже пожертвував понад 17 мільйонів доларів на підтримку збереження великих панд.

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Згідно з даними зоопарку Атланти, в дикій природі Китаю залишилося менше 1900 особин, більшість з яких перебувають у природних заповідниках. Незважаючи не смуток, який супроводжує прощання з пандами, адміністрація закладу висловила вдячність за можливість піклуватися про тварин більше двох десятиліть.

"Нам пощастило бути їхніми розпорядниками та познайомити стільки людей тут, у США, з цим видом", – зазначають у зоопарку.

Родина панд з Атланти – останні від листопада 2023 року представники свого виду, які досі проживають на території Сполучених Штатів. Тваринами володіє Китай, але в межах "пандової дипломатії" надає їх "в оренду", зокрема американським зоопаркам.

Пара 26-річних великих панд живе в Атланті відколи в 1999 році в межах 25-річної угоди їх привезли на материк. Пізніше родина тварин поповнилася сімома дитинчатами, у тому числі близнюками Я Лун і Сі Лун – останніми їхні нащадками, які досі перебувають у країні.

Імовірно, співпраця в межах "дипломатії панд" не завершиться остаточно. Під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США, що відбувся в листопаді 2023 року, він заявив про готовність і надалі передавати великих панд в оренду.