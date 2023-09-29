Час додому: Китай забирає усіх своїх панд із зоопарків США

У Китаї планують повернути всіх своїх панд, які живуть у зоопарках у США.
Китай вважає панд національним надбанням, втім причина повернення не лише в цьому, повідомляє Bloomberg.
Три панди з КНР, зокрема, живуть в Національному зоопарку Вашингтона. Їх планують повернути в Китай до грудня цього року, після закінчення трирічної угоди з китайським агентством дикої природи.
Три інші американські зоопарки, в яких є китайські панди – Атланта, Сан-Дієго та Мемфіс – або вже віддали панд або ж повернуть їх до кінця наступного року.
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Однією з версій повернення тварин є те, що Китай будує власну мережу національних парків, де, зокрема, хоче утримувати й розводити панд.
Також не має потреби їх відправляти за кордон на утримання чи розведення, оскільки тривалий час панди перебували під загрозою зникнення.
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Існує політична версія щодо повернення тварин.
Зазначається, що перші панди приїхали в США після того, як президент Річард Ніксон нормалізував відносини з КНР у 1972 році.
У 2013 році виявило кореляцію між урановими угодами й тимчасовою передачею панд Канаді та Франції, а у 2018 році Китай позичив Фінляндії панд на честь сторіччя незалежності країни.
Тому вважається, що Пекін веде "дипломатію панд", передаючи тварин країнам-партнерам.
Раніше ми повідомляли, що в Китаї помітили унікальну панду-альбіноса.
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