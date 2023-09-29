Час додому: Китай забирає усіх своїх панд із зоопарків США

У Китаї планують повернути всіх своїх панд, які живуть у зоопарках у США.

Китай вважає панд національним надбанням, втім причина повернення не лише в цьому, повідомляє Bloomberg.

Три панди з КНР, зокрема, живуть в Національному зоопарку Вашингтона. Їх планують повернути в Китай до грудня цього року, після закінчення трирічної угоди з китайським агентством дикої природи.

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Три інші американські зоопарки, в яких є китайські панди – Атланта, Сан-Дієго та Мемфіс – або вже віддали панд або ж повернуть їх до кінця наступного року.

Однією з версій повернення тварин є те, що Китай будує власну мережу національних парків, де, зокрема, хоче утримувати й розводити панд.

Також не має потреби їх відправляти за кордон на утримання чи розведення, оскільки тривалий час панди перебували під загрозою зникнення.

Існує політична версія щодо повернення тварин.

Зазначається, що перші панди приїхали в США після того, як президент Річард Ніксон нормалізував відносини з КНР у 1972 році.

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У 2013 році виявило кореляцію між урановими угодами й тимчасовою передачею панд Канаді та Франції, а у 2018 році Китай позичив Фінляндії панд на честь сторіччя незалежності країни.

Тому вважається, що Пекін веде "дипломатію панд", передаючи тварин країнам-партнерам.

Раніше ми повідомляли, що в Китаї помітили унікальну панду-альбіноса.